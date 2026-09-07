Ez a lány lett Amerika legszebb nője – fotó

Hutsell korábban a Radio City Rockettes táncosa volt. Elmondása szerint már hétéves korában professzionálisan táncolni kezdett, a szépségversenyek iránt pedig akkor érdeklődött először, amikor egy fotózásra várt, és meglátta a falon a korábbi szépségkirálynők képeit.

52 nő közül őt választották, megvan a szépségverseny új királynője. Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kiderült, ki lett Miss America 2027, ő nyerte a szépségversenyt

2019-ben csatlakozott a Radio City Rockettes társulatához, később pedig éveken át az angliai Birmingham Royal Ballet táncosa volt. A Rockettesnél szerzett tapasztalatai szerinte a szépségversenyeken is sokat segítettek neki, különösen abban, hogy megfelelően kommunikáljon és beszéljen azokról a témákról, amelyek fontosak számára.

A tánctól való visszalépése után azért fordult a szépségversenyek felé, mert szeretett volna visszaadni valamit a közösségének, másoknak segíteni, valamint fejleszteni vezetői készségeit.

A 25 éves szépség arról is nyíltan beszélt, hogy fiatalabb korában étkezési zavarral küzdött. Egy korábbi edzője segített neki másképp tekinteni a testére:

arra tanította, hogy ne pusztán eszközként, hanem otthonaként gondoljon rá.

Hutsell szerint ez fontos szerepet játszott a felépülésében.4

A szépségversenyekkel kapcsolatban korábban aggódott amiatt, hogy túl nagy hangsúly kerül a külsőre. Ma már azonban úgy gondolja, hogy ezek a versenyek nem arról szólnak, ki a legvékonyabb, hanem arról, ki a legegészségesebb és legerősebb.

Most pedig ő viselheti a Miss America 2027 koronáját.