Szepszist okozott a csirkés vacsora: minden szerve leállt, órákat adtak az orvosok a férfinek

Egy férfinak mindössze néhány órát jósoltak az orvosok, miután egy pubban elfogyasztott sült csirkés vacsora után súlyos bakteriális fertőzés alakult ki nála, amely végül szepszishez és többszervi elégtelenséghez vezetett. A 64 éves, Surreyben élő Udhyam Amin ételmérgezés gyanújával került kórházba februárban, miután elfogyasztotta a vacsorát. Az orvosok azonban megállapították, hogy Campylobacter-fertőzésben szenved. Állapota rövid idő alatt súlyosbodott, majd szívmegállást szenvedett. Ezután intenzív osztályra szállították, lélegeztetőgépre kapcsolták, családját pedig arról tájékoztatták, hogy a fertőzés szepszissé alakult, és több szerve is leállt.

Mindössze pár órát adtak neki az orvosok: szepszist okozott az egyszerű étel. / Fotó: Unsplash

Úgy éreztük, mintha összeomlott volna körülöttünk a világ. Semmi sem készít fel arra, hogy azt halljuk: az a személy, akit szeretünk, talán nem éli túl a napot

– mondta lánya, Parisha Bains.

Szepszist okozott az egyszerű étel

A Campylobacter az egyik leggyakoribb ételmérgezést okozó baktérium az Egyesült Királyságban. A fertőzés rosszullétet, hasmenést, hasi fájdalmat és lázat okozhat, ritka esetekben pedig szepszishez is vezethet.

Udhyam állapota kritikus volt. Lánya szerint az orvosok közölték velük, hogy a legfontosabb szervei közül több is leállt, ő mégis túlélte az éjszakát, írja a TheSun.