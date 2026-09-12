Szepszist okozott a csirkés vacsora: minden szerve leállt, órákat adtak az orvosok a férfinek

Egy férfinak mindössze néhány órát jósoltak az orvosok, miután egy pubban elfogyasztott sült csirkés vacsora után súlyos bakteriális fertőzés alakult ki nála, amely végül szepszishez és többszervi elégtelenséghez vezetett. A 64 éves, Surreyben élő Udhyam Amin ételmérgezés gyanújával került kórházba februárban, miután elfogyasztotta a vacsorát. Az orvosok azonban megállapították, hogy Campylobacter-fertőzésben szenved. Állapota rövid idő alatt súlyosbodott, majd szívmegállást szenvedett. Ezután intenzív osztályra szállították, lélegeztetőgépre kapcsolták, családját pedig arról tájékoztatták, hogy a fertőzés szepszissé alakult, és több szerve is leállt.
Úgy éreztük, mintha összeomlott volna körülöttünk a világ. Semmi sem készít fel arra, hogy azt halljuk: az a személy, akit szeretünk, talán nem éli túl a napot
– mondta lánya, Parisha Bains.
Szepszist okozott az egyszerű étel
A Campylobacter az egyik leggyakoribb ételmérgezést okozó baktérium az Egyesült Királyságban. A fertőzés rosszullétet, hasmenést, hasi fájdalmat és lázat okozhat, ritka esetekben pedig szepszishez is vezethet.
Udhyam állapota kritikus volt. Lánya szerint az orvosok közölték velük, hogy a legfontosabb szervei közül több is leállt, ő mégis túlélte az éjszakát, írja a TheSun.
A veséi újra működni kezdtek, és fokozatosan elhagyták a vérnyomását támogató gyógyszereket, innentől pedig javulni kezdett az állapota. Két hetet töltött mesterséges kómában. Újra kellett tanulnia járni és beszélni. Nem túlzás azt mondani, hogy csoda, hogy még mindig velünk van. Viccelődünk is már, hogy olyan, mint egy kilenc életű macska.