77 év után ért véget a házasságuk, egy szerelmeslevél miatt váltak el

2011 karácsony előtt néhány nappal Antonio egy régi fiókot pakolt ki a padláson a római otthonában. Talán ő sem gondolta, hogy az egyszerűnek induló rendrakás pillanatok alatt, fenekestül felforgatja az életét. A 99 éves férfi ugyanis olyan szerelmeslevél halomra bukkant, amelyeket felesége, Rosa őrzött évtizedeken át. A megsárgult papírlapokból egy régi szerelmi történet rajzolódott ki. A nő az 1940-es években viszonyt folytatott egy másik férfival.

A szerelmeslevél súlyos titokról rántotta le a leplet

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Egy fiók mélyén volt a szerelmeslevél

A felfedezés azért is volt különösen fájdalmas, mert az Olaszországban élő Antonio és Rosa ekkor már 77 éve voltak házasok. Anno még 1934-ben, Nápolyban mondták ki egymásnak a boldogító igent. Antonio C. eredetileg Szardíniáról származott, és a nápolyi Carabinierinél teljesített katonai szolgálatot, amikor megismerte Rosát. Az együtt töltött évtizedek alatt családot alapítottak, öt gyermekük, tizenkét unokájuk és egy dédunokájuk született. Ám a régi papírok egyszer csak olyan emléket hoztak vissza, amelyről Rosa azt hitte, már régen nincs jelentősége. A feleség persze beismerte, hogy valóban volt kapcsolata egy bizonyos, titokzatos férfival. A viszony azonban évtizedekkel korábban véget ért, és azóta együtt éltek Antonioval, nevelték gyermekeiket, megöregedtek egymás mellett. Mindazonáltal a férj mégsem tudott túllépni azon, amit megtudott.

Hat évtizeddel később

Kívülről nézve szinte felfoghatatlan, hogy egy több mint fél évszázaddal korábbi történet hogyan tehet tönkre egy 77 éve tartó házasságot. Antonio számára azonban nem egyszerűen egy régi félrelépésről volt szó. A levelek azt bizonyították, hogy a múlt egy olyan darabja létezett, amelyről ő semmit sem tudott. Természetesen Rosa megpróbálta megmenteni a kapcsolatukat. A korabeli beszámolók szerint azt szerette volna, ha férje megbocsát, és figyelembe veszi azt a több mint hét évtizedet, amelyet együtt töltöttek, valamint azt is többször hangsúlyozta, hogy semmiféle fizikai kontaktus nem történt a titokzatos úriemberrel. Csakhogy Antonio hajthatatlan maradt. Úgy érezte, hogy a bizalom végérvényesen megsérült, ezért válást kezdeményezett. Később még az is kiderült, nem ez volt az első alkalom, hogy komolyabb válságba került a házasságuk. Körülbelül tíz évvel korábban egy időre külön is költöztek, amikor megromlott közöttük a viszony a sok veszekedés miatt. Antonio egyik fiukhoz költözött, ám néhány hét elteltével visszatért Rosához. Akkor még sikerült helyreállítaniuk a kapcsolatukat. A régi levelek azonban már más helyzetet teremtettek a férfi szerint - írja a Fanny magazin.