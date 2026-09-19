60 szakember több mint 24 órán át küzdött – sikeresen szétválasztottak egy sziámi ikerpárt

Sikeresen szétválasztottak két, a fejénél összenőve született sziámi ikret az Egyesült Államokban. A kétéves sziámi ikrek, Hiyab és Wuhbto műtétjét a Missouri állambeli St. Louisban működő SSM Health Cardinal Glennon Gyermekkórházban végezték el február 24-én és 25-én. Az előkészületekkel, a beavatkozással és a közvetlen műtét utáni ellátással együtt a folyamat több mint 24 órán át tartott.

A sziámi ikrek, Hiyab és Wuhbto a fejüknél összenőve születtek

Fotó: Unsplash

A sziámi ikrek Etiópiából érkeztek az Egyesült Államokba

Hiyab és Wuhbto Etiópiában született, majd 2025 márciusában, nem sokkal első születésnapjuk előtt érkezett St. Louisba. Második születésnapjukat 2026 márciusában, néhány héttel a szétválasztásuk után ünnepelték – közölte a SSM Health Cardinal Glennon Gyermekkórház.

A rendkívül összetett kezelésben több intézmény és szervezet működött együtt. A szétválasztó műtétet az SSM Health Cardinal Glennon Gyermekkórházban hajtották végre, míg rehabilitációjukról és összetett terápiás ellátásukról a Ranken Jordan Pediatric Bridge Kórház gondoskodik. A lányok kezelését több mint hatvan egészségügyi szakember segíti.

Hiyab és Wuhbto sikeres szétválasztása sokkal többet jelent egy rendkívüli orvosi teljesítménynél

– fogalmazott dr. Hossain Marandi, az SSM Health Cardinal Glennon Gyermekkórház elnöke. Hozzátette, az eset azt mutatja, milyen eredményeket lehet elérni, amikor a gyermekgyógyászati szakértelem, az együttérzés, az innováció és a közös cél találkozik.

Hosszú rehabilitáció vár a kislányokra

A szétválasztással azonban nem ért véget Hiyab és Wuhbto kezelése. A kislányok jelenleg olyan terápiákon vesznek részt, amelyek segítségével fokozatosan elsajátíthatják azokat a hétköznapi tevékenységeket, amelyekre összenőve nem volt lehetőségük.

Dr. Nick Holekamp, a Ranken Jordan vezetője szerint a terápiák többek között azt szolgálják, hogy a gyermekek megtanuljanak önállóan ülni, később állni és járni, valamint fejlődjenek az evésben és a beszédben. Arra is lehetőségük nyílik, hogy más gyermekekkel és egymással játsszanak.

Bár továbbra is hosszú orvosi és rehabilitációs folyamat előtt állnak, újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek. Wuhbto nemrég sikeres koponyaplasztikai műtéten esett át, amellyel befejezték koponyájának helyreállítását. Hiyab hasonló beavatkozására a tervek szerint 2026 őszén kerül sor.