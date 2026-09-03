Hirtelen fékeztek az elnöki konvojban: megsérült a szlovén államfő - videó

Csúnya baleset érte a szlovén államfőt 2026 július 31-én az A1-es autópályán, miután konvoja összeütközött egy civil járművel. A hírek szerint Natasa Pirc Musar és két barátja egy kisbuszban utaztak, de nem kötötték be övüket, így ketten megsérültek.

Baleset érte a szlovén államfő konvoját. Fotó: STR / NurPhoto

Baleset érte a szlovén államfő konvoját: eltört a köztársasági elnök kulcscsontja

A balesetet egy nemrég nyilvánosságra hozott térfigyelő kamerás felvétel alapján egy hirtelen fékezés okozta. A nagy sebességgel haladó konvojnak egy szabályosan közlekedő, de lassabb autó miatt kellett hirtelen megállnia. Bár a felvezető autó még elkerülte az ütközést, a mögötte haladó szürke Mercedes kisbusz már belerohant a civil járműbe - írta a Totalcar.

A kisbuszban utazó köztársasági elnöknek eltört a kulcscsontja, de rövid időn belül hazaengedték a kórházból, az egyik vele utazó barátja pedig súlyosan megsérült. Később kiderült, hogy a járműben az államfő és két barátja nem használták a biztonsági övet. Bár a hatóságok kezdetben nem árultak el részleteket a balesetről, a szlovén parlament végül vizsgálatot indított az ügyben, mivel kiderült, hogy az államfő mellett orosz politikai körökhöz köthető személyek is ültek a mikrobuszban.