17 bosszantó szokás, amivel észrevétlenül pokollá teheted a szomszédaid életét – ezektől mindenki falra mászik

Mindannyian láttunk már olyan szomszédot, akiről azonnal megállapítottuk: vele biztosan nem lenne könnyű együtt élni. Van, aki hagyja dzsungellé változni a kertjét, mások rendszeresen túlcsorduló kukákat hagynak az utcán, vagy hajnalig tartó bulikkal őrjítik meg a környéket.

Ezeket kerüljük, ha jó szomszédok akarunk lenni - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Julius F. Smith, egykori királyi komornyik és a Regal Afternoon Tea alapítója azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes magunkba is nézni. Szerinte ugyanis akár mi magunk is lehetünk a „rossz szomszéd”, és ezt 17 árulkodó jel is mutathatja – írja a Daily Mail.

1. Már hajnalban kiengeded a gyerekeket

Hétvége van, mindenki aludna még egy kicsit, erre reggel 8 óra előtt gyerekzsivaj tölti be a szomszédos kertet. A szakértő szerint hétvégén érdemes megvárni a reggel 8 órát, mielőtt a gyerekek hangosan játszani kezdenek.

2. Az egész utca hallja a hívásaidat

Ha a munka miatt videókonferenciázol, nem feltétlenül jó ötlet tárva-nyitva hagyni a nagy üvegajtókat. A hangos beszélgetés ugyanis könnyen az egész környék nyugalmát megzavarhatja.

3. A szomszédodhoz kéred az összes csomagodat

Egy-egy csomag átvétele kedves gesztus, de ha rendszeresen a szomszéd az ingyenes csomagpontod, az már könnyen bosszantóvá válhat. Néha egy köszönöm vagy egy apró ajándék is sokat számíthat.

4. Éjszakába nyúlóan működik a hangos jakuzzid

Sokan késő estig használják a jakuzzit. A vízsugarak mellett kiabálva beszélgető társaság azonban nem biztos, hogy a szomszédok kedvence.

5. Vacsoraidőben nyírod a füvet

Kevés dolog zavarhatja meg jobban a nyugodt vacsorát, mint egy este 7-kor felbőgő fűnyíró. Ha mégis ilyenkor kell dolgozni a kertben, nem árt előtte szólni a szomszédoknak.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

6. Folyamatosan meghívod és szóval tartod a szomszédokat

Van különbség a barátságosság és a tolakodás között. A folyamatos meghívások és a kerítés felett órákig tartó beszélgetések egyeseknek közösségi életet, másoknak viszont kellemetlen terhet jelentenek.

7. Figyelmeztetés nélkül rendezel bulit

Este egyszer csak dübörögni kezd a zene a szomszédból, miközben senki nem szólt előre. A szakértő szerint már egy rövid üzenet vagy meghívás is sok kellemetlenséget megelőzhet.