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17 bosszantó szokás, amivel észrevétlenül pokollá teheted a szomszédaid életét – ezektől mindenki falra mászik

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Lehet, hogy úgy gondolod, az utca egyik legjobb szomszédja vagy, miközben a többiek már a függönyt is behúzzák, amikor meglátnak. A rossz szomszédok ismérvei között meglepő dolgok is vannak, például a túl hangos jakuzzi, a rendszeres grillezés vagy az, ha valaki állandóan a szomszédok életét figyeli.
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szomszédtippek-tanácsokszokás

Mindannyian láttunk már olyan szomszédot, akiről azonnal megállapítottuk: vele biztosan nem lenne könnyű együtt élni. Van, aki hagyja dzsungellé változni a kertjét, mások rendszeresen túlcsorduló kukákat hagynak az utcán, vagy hajnalig tartó bulikkal őrjítik meg a környéket.

szomszéd
Ezeket kerüljük, ha jó szomszédok akarunk lenni - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Julius F. Smith, egykori királyi komornyik és a Regal Afternoon Tea alapítója azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes magunkba is nézni. Szerinte ugyanis akár mi magunk is lehetünk a „rossz szomszéd”, és ezt 17 árulkodó jel is mutathatja – írja a Daily Mail.

1. Már hajnalban kiengeded a gyerekeket

Hétvége van, mindenki aludna még egy kicsit, erre reggel 8 óra előtt gyerekzsivaj tölti be a szomszédos kertet. A szakértő szerint hétvégén érdemes megvárni a reggel 8 órát, mielőtt a gyerekek hangosan játszani kezdenek.

2. Az egész utca hallja a hívásaidat

Ha a munka miatt videókonferenciázol, nem feltétlenül jó ötlet tárva-nyitva hagyni a nagy üvegajtókat. A hangos beszélgetés ugyanis könnyen az egész környék nyugalmát megzavarhatja.

3. A szomszédodhoz kéred az összes csomagodat

Egy-egy csomag átvétele kedves gesztus, de ha rendszeresen a szomszéd az ingyenes csomagpontod, az már könnyen bosszantóvá válhat. Néha egy köszönöm vagy egy apró ajándék is sokat számíthat.

4. Éjszakába nyúlóan működik a hangos jakuzzid

Sokan késő estig használják a jakuzzit. A vízsugarak mellett kiabálva beszélgető társaság azonban nem biztos, hogy a szomszédok kedvence.

5. Vacsoraidőben nyírod a füvet

Kevés dolog zavarhatja meg jobban a nyugodt vacsorát, mint egy este 7-kor felbőgő fűnyíró. Ha mégis ilyenkor kell dolgozni a kertben, nem árt előtte szólni a szomszédoknak.

szomszéd, kert, fűnyíró
Illusztráció
Fotó: Pixabay

6. Folyamatosan meghívod és szóval tartod a szomszédokat

Van különbség a barátságosság és a tolakodás között. A folyamatos meghívások és a kerítés felett órákig tartó beszélgetések egyeseknek közösségi életet, másoknak viszont kellemetlen terhet jelentenek.

7. Figyelmeztetés nélkül rendezel bulit

Este egyszer csak dübörögni kezd a zene a szomszédból, miközben senki nem szólt előre. A szakértő szerint már egy rövid üzenet vagy meghívás is sok kellemetlenséget megelőzhet.

8. Állandóan a többi szomszédra panaszkodsz

Érthető, ha valaki időnként szóvá teszi a hangos vagy figyelmetlen szomszédok viselkedését. Ha azonban minden beszélgetés a 12-es szám alatt lakó család legújabb húzásáról szól, maga a panaszkodó is idegesítővé válhat.

szomszéd, pletyka, nő
Illusztráció
Fotó: Pixabay

9. Mindig a szomszéd háza előtt parkolsz

Elméletileg senki nem birtokolja az utat a saját háza előtt, a parkolóhelyek miatt azonban könnyen kialakulhat konfliktus. Különösen kellemetlen lehet, ha valaki rendszeresen a szomszéd ajtaja előtt hagyja az autóját.

10. Folyamatosan figyeled, ki mikor érkezik és távozik

Van, aki szinte minden mozgást észrevesz az utcában, és azt is tudja, mikor indul el vagy érkezik haza a szomszéd. Bár ez egyes helyzetekben még hasznos is lehet, a folyamatos megfigyelés meglehetősen kellemetlen.

11. Eteted a szomszéd macskáját

A macskákat sokan szeretik, de ettől még nem feltétlenül jó ötlet saját szakálladra etetni a szomszéd kedvencét. Ha valami baja lesz az állatnak, könnyen kellemetlen helyzet alakulhat ki.

szomszéd, kerítés, macska
Illusztráció
Fotó: Pixabay

12. Rendszeresen nyitva hagyod a redőnyt vagy függönyt

Mindenkivel előfordul, hogy megfeledkezik a függönyről átöltözés közben. Ha azonban ez rendszeresen megtörténik, a szomszédok akaratukon kívül is túl sokat láthatnak a magánéletből.

13. A kerted kezd átterjeszkedni a szomszédhoz

A túlnövő sövények, átlógó ágak és burjánzó növények könnyen konfliktust okozhatnak. Ha a kert már átlépi a telekhatárt, ideje lehet elővenni a metszőollót.

14. A kutyád egész nap ugat, te pedig már észre sem veszed

Egy autó, egy futár vagy akár a szomszéd macskája is elég lehet ahhoz, hogy a kutya ugatni kezdjen. Ha a gazdája már háttérzajként hallja, attól a szomszédok számára még ugyanúgy zavaró marad.

szomszéd, ház, kutya
Illusztráció
Fotó: Pixabay

15. A falat vered, ha túl hangosak a szomszédok

A fal kopogtatása régi módszer a csend kikényszerítésére, de a modern, vékony falú épületekben akár a vakolat vagy a gipszkarton is bánhatja. Egy udvarias szó ezért jobb megoldás lehet.

16. Minden különösebb ok nélkül tűzijátékozol

Ma szinte bármilyen alkalomból tűzijátékozhatnak az emberek, egy szülinap is elegendő lehet hozzá. A váratlan robbanások különösen a környékbeli háziállatokat és gazdáikat viselhetik meg.

17. Szinte folyamatosan grillezel

Egy nyári estén kellemes lehet a grillezés illata, de ha valaki szinte minden második este beizzítja a grillsütőt, a füst már könnyen zavaróvá válhat. A szomszédok meghívása akár még a kellemetlen pillantásokat is megelőzheti.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

A felsorolás végén Julius F. Smith arra figyelmeztet, hogy a jó szomszédság nem azt jelenti, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lennie.

Sokszor már egy kis odafigyelés is elég ahhoz, hogy ne váljunk a környék rémévé: érdemes becsukni az ajtót egy munkahelyi hívás alatt, előre szólni egy buli előtt, és a tűzijátékot sem feltétlenül kell minden alkalomra elővenni.

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