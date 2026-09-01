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égési sérülés

Vizsgálatot indított a rendőrség: szülés közben szenvedett égési sérüléseket egy fiatal nő

1 órája
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Szokatlan baleset történt mintegy két hete Prágában. Ekkor egy fiatalasszony szülés közben szenvedett égési sérüléseket, aki császármetszéssel hozta világra a babáját. Az orvosok próbálták megállítani a műtét közben megindult vérzést, amikor a sebészeti műszertől kigyulladt az a fertőtlenítő folyadék, amellyel előzőleg bekenték a nőt. A 24 éves asszony másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a testének mintegy 15 százalékán. A balesetet a kórház vezetése és a cseh rendőrség is vizsgálja.
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A cseh rendőrség is vizsgálja, hogy miért szenvedett égési sérüléseket szülés közben a prágai Bulovka egyetemi kórházban - közölte a cseh közszolgálati televízió kedd délelőtti híradójában Jan Danek rendőrségi szóvivő. A szokatlan baleset mintegy két hete történt, amikor Prágában egy fiatalasszony császármetszéssel szült, és az orvosok megpróbálták megállítani a műtét közben megindult vérzést.

csecsemő, baba, újszülött
Égési sérüléseket szenvedett szülés közben a fiatal édesanya / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Égési sérüléseket szenvedett szülés közben a fiatal édesanya

A sebészeti műszertől azonban kigyulladt az a fertőtlenítő folyadék, amellyel az orvosok előzőleg bekenték a nőt. A 24 éves asszony másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett testének mintegy 15 százalékán.

"Az esetről a sajtóból értesültünk, s ennek alapján foglalkozni fogunk vele" - mondta a televíziónak a szóvivő.

A balesetet a Bulovka kórház vezetése is vizsgálja. 

Kórházunk igazgatósága azonnal megkezdte a sajnálatos ügy kivizsgálását, amelynek lezárása után megfelelő intézkedéseket foganatosítunk

 - nyilatkozta Eva Stolejda Libigerová szóvivő a televíziónak.

A szóvivő szerint az anya állapota a baleset következtében nem igényelt bonyolult új beavatkozásokat, és jelenleg gyermekével együtt a kórház égési sérülésekkel foglalkozó osztályán ápolják - írja az MTI.

 

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