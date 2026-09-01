Vizsgálatot indított a rendőrség: szülés közben szenvedett égési sérüléseket egy fiatal nő

A cseh rendőrség is vizsgálja, hogy miért szenvedett égési sérüléseket szülés közben a prágai Bulovka egyetemi kórházban - közölte a cseh közszolgálati televízió kedd délelőtti híradójában Jan Danek rendőrségi szóvivő. A szokatlan baleset mintegy két hete történt, amikor Prágában egy fiatalasszony császármetszéssel szült, és az orvosok megpróbálták megállítani a műtét közben megindult vérzést.

Égési sérüléseket szenvedett szülés közben a fiatal édesanya / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Égési sérüléseket szenvedett szülés közben a fiatal édesanya

A sebészeti műszertől azonban kigyulladt az a fertőtlenítő folyadék, amellyel az orvosok előzőleg bekenték a nőt. A 24 éves asszony másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett testének mintegy 15 százalékán.

"Az esetről a sajtóból értesültünk, s ennek alapján foglalkozni fogunk vele" - mondta a televíziónak a szóvivő.

A balesetet a Bulovka kórház vezetése is vizsgálja.

Kórházunk igazgatósága azonnal megkezdte a sajnálatos ügy kivizsgálását, amelynek lezárása után megfelelő intézkedéseket foganatosítunk

- nyilatkozta Eva Stolejda Libigerová szóvivő a televíziónak.

A szóvivő szerint az anya állapota a baleset következtében nem igényelt bonyolult új beavatkozásokat, és jelenleg gyermekével együtt a kórház égési sérülésekkel foglalkozó osztályán ápolják - írja az MTI.