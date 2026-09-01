"Elaludtam a feleségem karjában, a babánk sírására ébredtem, és egy szörnyű felfedezést tettem a pincében, amit soha nem fogok elfelejteni"

Miközben Steven D'Achille-t figyeli, ahogy a lánya az unokatestvéreivel játszik, egyszerre érez büszkeséget és szomorúságot. Öröm látni, ahogy a most 11 éves Adriana boldogul, de Steven csak azt kívánja, bárcsak az anyukája is ott lenne, hogy lássa.

Szülés utáni depresszió: végzett magával a fiatal édesanya

Mindössze hat héttel kislánya születése után vetett véget életének a felesége, Alexis, miután súlyos szülés utáni depresszióval küzdött. Alexis segítséget kért, de Steven úgy érzi, hogy nem tettek eleget, és eltökélt szándéka, hogy felhívja a figyelmet a helyzetre, hogy más családok ne szenvedhessenek úgy, mint az övé.

Szülés utáni depresszió: végzett magával a fiatal édesanya

„Megpróbáltunk segítséget kérni, de senki sem vette komolyan” – állítja a 42 éves pennsylvaniai Steven. „Hét különböző kórházban és krízisközpontban jártunk az elmúlt két hétben, de úgy tűnt, senki sem hitt neki, amikor elmondta, milyen rosszul van.”

A pár 2009 októberében házasodott össze, néhány évvel azután, hogy egy közös barátjuk születésnapi partiján találkoztak.

„Amint először belépett az ajtón, észrevettem. Farmernadrágot és csíkos rózsaszín szandált viselt” – emlékszik vissza Steven. „Éppen a »Music Makes Me Lose Control« című számot játszották, és abban a pillanatban teljesen egyetértettem. A tekintetünk összekapcsolódott, és éreztem, hogy pillangók repkednek a gyomromban. Azt hiszem, beleszerettem Alexisbe abban a pillanatban, amikor megláttam. Együtt ültünk az erkélyen, és a hajnali órákig beszélgettünk, amíg fel nem kelt a nap. Attól kezdve egy pár lettünk. Nagyon közel álltunk egymáshoz, és mindenről beszélgettünk."

„Tudtam, hogy mindenekelőtt arra vágyott, hogy egy nap anya legyen. Mindketten nagy családból származunk, és ezt magunknak is szerettük volna.”

Néhány évvel később Alexis megtudta, hogy terhes, és a pár nagyon örült.

„Hármas ikrek vagyok, és a hármas ikrek húgom egyszerre volt terhes Alexisszel, szóval együtt voltak izgatottak” – mondta Steven. „Ünnepléssel teli év volt ez a családunkban.”

De Steven azt mondja, hogy minden megváltozott azon a napon, amikor Adriana megszületett.