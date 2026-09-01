"Elaludtam a feleségem karjában, a babánk sírására ébredtem, és egy szörnyű felfedezést tettem a pincében, amit soha nem fogok elfelejteni"

Miközben Steven D'Achille-t figyeli, ahogy a lánya az unokatestvéreivel játszik, egyszerre érez büszkeséget és szomorúságot. Öröm látni, ahogy a most 11 éves Adriana boldogul, de Steven csak azt kívánja, bárcsak az anyukája is ott lenne, hogy lássa.
Mindössze hat héttel kislánya születése után vetett véget életének a felesége, Alexis, miután súlyos szülés utáni depresszióval küzdött. Alexis segítséget kért, de Steven úgy érzi, hogy nem tettek eleget, és eltökélt szándéka, hogy felhívja a figyelmet a helyzetre, hogy más családok ne szenvedhessenek úgy, mint az övé.
Szülés utáni depresszió: végzett magával a fiatal édesanya
„Megpróbáltunk segítséget kérni, de senki sem vette komolyan” – állítja a 42 éves pennsylvaniai Steven. „Hét különböző kórházban és krízisközpontban jártunk az elmúlt két hétben, de úgy tűnt, senki sem hitt neki, amikor elmondta, milyen rosszul van.”
A pár 2009 októberében házasodott össze, néhány évvel azután, hogy egy közös barátjuk születésnapi partiján találkoztak.
„Amint először belépett az ajtón, észrevettem. Farmernadrágot és csíkos rózsaszín szandált viselt” – emlékszik vissza Steven. „Éppen a »Music Makes Me Lose Control« című számot játszották, és abban a pillanatban teljesen egyetértettem. A tekintetünk összekapcsolódott, és éreztem, hogy pillangók repkednek a gyomromban. Azt hiszem, beleszerettem Alexisbe abban a pillanatban, amikor megláttam. Együtt ültünk az erkélyen, és a hajnali órákig beszélgettünk, amíg fel nem kelt a nap. Attól kezdve egy pár lettünk. Nagyon közel álltunk egymáshoz, és mindenről beszélgettünk."
„Tudtam, hogy mindenekelőtt arra vágyott, hogy egy nap anya legyen. Mindketten nagy családból származunk, és ezt magunknak is szerettük volna.”
Néhány évvel később Alexis megtudta, hogy terhes, és a pár nagyon örült.
„Hármas ikrek vagyok, és a hármas ikrek húgom egyszerre volt terhes Alexisszel, szóval együtt voltak izgatottak” – mondta Steven. „Ünnepléssel teli év volt ez a családunkban.”
De Steven azt mondja, hogy minden megváltozott azon a napon, amikor Adriana megszületett.
„Mivel fiatal, fitt és egészséges volt, Alexis nem volt prioritás a szülésznők számára az osztályon” – magyarázza Steven. „Szóval, amikor Alexis azt mondta az orvosnak, hogy úgy érzi, nyomnia kell, az orvos azt mondta, hogy üljünk ki, és ne nyomkodjuk még néhány órát. De mindössze 12 perccel később Adriana megszületett, és a köldökzsinórja a nyaka köré tekeredett.”
A kislány nem lélegzett, ezért Steven ordítani kezdett, hogy valaki segítsen. Végre berohantak hozzájuk az orvosok és sikerült újraéleszteni Adrianát.
„De Alexis szemébe néztem – üvegesnek tűnt, mintha kialudt volna a fény. És azóta soha többé nem volt ugyanaz. Sokkot kapott a történtek után, és csak azt hajtogatta nekem, hogy másodpercekkel a világra jövetele után ártott a lányunknak. Folyton azt mondogattam neki, hogy nem az ő hibája, de sosem tudta elfogadni, hogy nem tett semmi rosszat.”
Ahogy hazavitték a kisbabát, Alexis állapota tovább romlott. Meggyőződése lett, hogy valami baja van a babának, folyton szorongott.
„Felkerestünk egy tanácsadót, aki poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizált nála a traumatikus szülés miatt, de számolási gyakorlatokat adott neki, hogy segítsen a szorongásán, és azt mondta, hogy vegyen forró zuhanyt. Semmi sem használt, sőt, csak rosszabb lett. Nem aludt, fogyott, és folyton azt mondogatta, hogy hangokat hall.”
„Azt mondtam az orvosoknak, hogy félek, öngyilkos lesz – az egyik orvos még azt is mondta nekem, hogy nyugodjak le, nem lesz öngyilkos, mivel katolikus.”
Amikor Adriana még csak hat hetes volt, a pár lefeküdt aludni.
„Azon az estén szorosan magamhoz öleltem, és megkértem, hogy ígérje meg, hogy nem tesz semmit” – mondja Steven. "Azt mondta, hogy »Szeretlek, Papa« - ez volt a becenevem."
Amikor Steven másnap reggel felébredt, hallotta Adriana sírását a konyhában.
„Alexis nem volt mellettem” – mondja Steven. „Felkeltem és kimentem a konyhába, de nem volt ott. Átrohantam a házon, a nevét kiabálva, és másodpercről másodpercre egyre idegesebb lettem. Sehol sem volt a házban, ezért lementem a pincébe. Öngyilkos lett. Csak 33 éves volt. Elvesztettem a feleségemet, Adriana pedig az édesanyját.”
Steven most elkötelezett amellett, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészségre a várandós nők és az anyák körében.
„Létrehoztam az Alexis Joy Alapítványt, hogy megpróbáljam terjeszteni a tudatosságot” – mondta.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!