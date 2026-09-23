Közel 500 ezer ember halálát okozhatja a szuper El Nino – ez a tíz ország van a legnagyobb veszélyben

A szuper El Nino okozta többlethőség következtében több mint 450 ezer ember halhat meg világszerte a következő hat hónapban – derül ki klímakutatók friss becsléséből. A számítások a 2026 szeptemberétől 2027 februárjáig tartó időszakra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a klímaváltozás miatt már megemelkedett hőmérséklethez köthető korai haláleseteket – számolt be róla a The Guardian.
A kutatók összesen mintegy 451 ezer többlethalálozással számolnak. A becslések szerint a fokozott hőséghez kapcsolódó halálozás 2027 júniusáig vagy júliusáig is magasabb maradhat.
Ez a 10 ország lehet a leginkább érintett
A kutatók országokra lebontott becslést is készítettek arról, hol okozhatja a legtöbb többlethalálozást a szuper El Nino által előidézett hőség a következő hat hónapban. A rendelkezésre álló adatok szerint ez a tíz ország áll a lista élén:
- Nigéria – 31 400
- Indonézia – 19 300
- Szudán – 17 500
- India – 15 800
- Brazília – 13 300
- Kongói Demokratikus Köztársaság – 10 000
- Niger – 10 000
- Csád – 7900
- Fülöp-szigetek – 6500
- Dél-Szudán – 5600
A lista alapján különösen Afrika érintettsége lehet jelentős. A kutatás szerint tágabb értelemben a Száhel-övezet és Délkelet-Ázsia tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett térségek közé. Az Egyesült Államok ugyancsak bekerült a húsz leginkább érintett ország közé, ott mintegy 3500 további, hőséghez köthető halálesetet jeleznek előre.
Több mint 24 ezer régió adatait vizsgálták
Az előrejelzés elkészítéséhez szakmailag lektorált módszereket alkalmaztak. A kutatók a hőmérséklet és a többlethalálozás közötti havi összefüggést a világ 24 378 régiójában vizsgálták, majd ezeket az adatokat összevetették az El Nino miatt várható hőmérsékleti előrejelzésekkel. Viszonyítási alapként az 1996 és 2025 közötti időszakot használták.
Michael Greenstone, a Chicagói Egyetem professzora, a Climate Impact Lab társalapítója és a jelentés egyik szerzője szerint az előrejelzés lehetőséget ad arra, hogy a hatóságok még a legsúlyosabb következmények előtt intézkedjenek.
A lehetséges intézkedések között szerepelhet a hőhullámok pontosabb előrejelzése, hűtőközpontok megnyitása, az egészségügyi intézmények személyzetének megerősítése a legmelegebb időszakokban, valamint a szabadban dolgozók fokozott védelme. A jelentést tudományos folyóirathoz is benyújtják szakmai lektorálásra.
Az élelmiszer-ellátásra is hatással lehet a szuper El Nino
A szélsőséges hőség mellett az El Ninóhoz kapcsolódó aszályok, erdőtüzek és áradások további egészségügyi és gazdasági következményekkel járhatnak. A kutatók szerint a jelenlegi esemény azért is különösen aggasztó, mert egy már eleve melegebb globális éghajlati rendszerben zajlik.
A jelenség az élelmiszer-ellátásra is hatással lehet. Az ENSZ Világélelmezési Programja korábban arra figyelmeztetett, hogy az El Nino következményei több tízmillió ember élelmezésbiztonságát veszélyeztethetik. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az előrejelzések nem biztosan bekövetkező haláleseteket jelentenek, hanem modelleken alapuló becslések, amelyek egyúttal azt is megmutathatják, hol lehet a legnagyobb szükség megelőző intézkedésekre.
Mit jelent a szuper El Nino?
Az El Nino természetes éghajlati jelenség, amelyet a Csendes-óceán középső és keleti trópusi térségének felszíni felmelegedése jellemez. A mostani esemény rendkívüli erőssége miatt gyakran szuper El Ninóként emlegetik. A jelenség világszerte megváltoztathatja az időjárási mintázatokat, és egyes térségekben fokozhatja a szélsőséges időjárási események kialakulásának esélyét.