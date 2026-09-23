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El Niño

Közel 500 ezer ember halálát okozhatja a szuper El Nino – ez a tíz ország van a legnagyobb veszélyben

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Több mint 450 ezer többlethalálozást okozhat világszerte a következő hat hónapban a rendkívüli hőség egy új tudományos becslés szerint. A szuper El Nino hatásai elsősorban a trópusi országokban lehetnek súlyosak, de a kutatók szerint a hőség mellett az aszályok, az erdőtüzek és az áradások is komoly veszélyt jelenthetnek.
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El Niñoklímaváltozáshőhullámhalál

A szuper El Nino okozta többlethőség következtében több mint 450 ezer ember halhat meg világszerte a következő hat hónapban – derül ki klímakutatók friss becsléséből. A számítások a 2026 szeptemberétől 2027 februárjáig tartó időszakra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a klímaváltozás miatt már megemelkedett hőmérséklethez köthető korai haláleseteket – számolt be róla a The Guardian.

El Nino, szuper El Nino 2026, szélsőséges hőség, hőhullám, klímaváltozás, globális felmelegedés, többlethalálozás, Nigéria, Indonézia, extrém időjárás szuper El Nino okozta hőség Nigériában járhat a legtöbb többlethalálozással a kutatók becslése szerint
A szuper El Nino okozta hőség Nigériában járhat a legtöbb többlethalálozással a kutatók becslése szerint
Fotó: Pexels / Illusztráció

A kutatók összesen mintegy 451 ezer többlethalálozással számolnak. A becslések szerint a fokozott hőséghez kapcsolódó halálozás 2027 júniusáig vagy júliusáig is magasabb maradhat.

Mit jelent a szuper El Nino?

Az El Nino természetes éghajlati jelenség, amelyet a Csendes-óceán középső és keleti trópusi térségének felszíni felmelegedése jellemez. A mostani esemény rendkívüli erőssége miatt gyakran szuper El Ninóként emlegetik. A jelenség világszerte megváltoztathatja az időjárási mintázatokat, és egyes térségekben fokozhatja a szélsőséges időjárási események kialakulásának esélyét.

Ez a 10 ország lehet a leginkább érintett

A kutatók országokra lebontott becslést is készítettek arról, hol okozhatja a legtöbb többlethalálozást a szuper El Nino által előidézett hőség a következő hat hónapban. A rendelkezésre álló adatok szerint ez a tíz ország áll a lista élén:

  1. Nigéria – 31 400
  2. Indonézia – 19 300
  3. Szudán – 17 500
  4. India – 15 800
  5. Brazília – 13 300
  6. Kongói Demokratikus Köztársaság – 10 000
  7. Niger – 10 000
  8. Csád – 7900
  9. Fülöp-szigetek – 6500
  10. Dél-Szudán – 5600

A lista alapján különösen Afrika érintettsége lehet jelentős. A kutatás szerint tágabb értelemben a Száhel-övezet és Délkelet-Ázsia tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett térségek közé. Az Egyesült Államok ugyancsak bekerült a húsz leginkább érintett ország közé, ott mintegy 3500 további, hőséghez köthető halálesetet jeleznek előre.

Több mint 24 ezer régió adatait vizsgálták

Az előrejelzés elkészítéséhez szakmailag lektorált módszereket alkalmaztak. A kutatók a hőmérséklet és a többlethalálozás közötti havi összefüggést a világ 24 378 régiójában vizsgálták, majd ezeket az adatokat összevetették az El Nino miatt várható hőmérsékleti előrejelzésekkel. Viszonyítási alapként az 1996 és 2025 közötti időszakot használták.

Michael Greenstone, a Chicagói Egyetem professzora, a Climate Impact Lab társalapítója és a jelentés egyik szerzője szerint az előrejelzés lehetőséget ad arra, hogy a hatóságok még a legsúlyosabb következmények előtt intézkedjenek.

A lehetséges intézkedések között szerepelhet a hőhullámok pontosabb előrejelzése, hűtőközpontok megnyitása, az egészségügyi intézmények személyzetének megerősítése a legmelegebb időszakokban, valamint a szabadban dolgozók fokozott védelme. A jelentést tudományos folyóirathoz is benyújtják szakmai lektorálásra.

Az élelmiszer-ellátásra is hatással lehet a szuper El Nino

A szélsőséges hőség mellett az El Ninóhoz kapcsolódó aszályok, erdőtüzek és áradások további egészségügyi és gazdasági következményekkel járhatnak. A kutatók szerint a jelenlegi esemény azért is különösen aggasztó, mert egy már eleve melegebb globális éghajlati rendszerben zajlik.

El Nino, szuper El Nino 2026, szélsőséges hőség, hőhullám, klímaváltozás, globális felmelegedés, többlethalálozás, Nigéria, Indonézia, extrém időjárás A szuper El Nino okozta szélsőséges időjárás a mezőgazdasági termelést is veszélyezteti Fotó: ORLANDO SIERRA / AFP Dry corn crops are pictured at the village of Los Piches in San Lorenzo, Department of Valle, Honduras, on September 4, 2026. Animals are dropping dead amid the worst drought in living memory for many Central Americans, who are grappling with the unforgiving effects of the powerful El Nino weather pattern. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)
A szuper El Nino okozta szélsőséges időjárás a mezőgazdasági termelést is veszélyezteti
Fotó: ORLANDO SIERRA / AFP

A jelenség az élelmiszer-ellátásra is hatással lehet. Az ENSZ Világélelmezési Programja korábban arra figyelmeztetett, hogy az El Nino következményei több tízmillió ember élelmezésbiztonságát veszélyeztethetik. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az előrejelzések nem biztosan bekövetkező haláleseteket jelentenek, hanem modelleken alapuló becslések, amelyek egyúttal azt is megmutathatják, hol lehet a legnagyobb szükség megelőző intézkedésekre.

 

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