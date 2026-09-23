Közel 500 ezer ember halálát okozhatja a szuper El Nino – ez a tíz ország van a legnagyobb veszélyben

A szuper El Nino okozta többlethőség következtében több mint 450 ezer ember halhat meg világszerte a következő hat hónapban – derül ki klímakutatók friss becsléséből. A számítások a 2026 szeptemberétől 2027 februárjáig tartó időszakra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a klímaváltozás miatt már megemelkedett hőmérséklethez köthető korai haláleseteket – számolt be róla a The Guardian.

A szuper El Nino okozta hőség Nigériában járhat a legtöbb többlethalálozással a kutatók becslése szerint

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A kutatók összesen mintegy 451 ezer többlethalálozással számolnak. A becslések szerint a fokozott hőséghez kapcsolódó halálozás 2027 júniusáig vagy júliusáig is magasabb maradhat.

Ez a 10 ország lehet a leginkább érintett

A kutatók országokra lebontott becslést is készítettek arról, hol okozhatja a legtöbb többlethalálozást a szuper El Nino által előidézett hőség a következő hat hónapban. A rendelkezésre álló adatok szerint ez a tíz ország áll a lista élén:

Nigéria – 31 400 Indonézia – 19 300 Szudán – 17 500 India – 15 800 Brazília – 13 300 Kongói Demokratikus Köztársaság – 10 000 Niger – 10 000 Csád – 7900 Fülöp-szigetek – 6500 Dél-Szudán – 5600

A lista alapján különösen Afrika érintettsége lehet jelentős. A kutatás szerint tágabb értelemben a Száhel-övezet és Délkelet-Ázsia tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett térségek közé. Az Egyesült Államok ugyancsak bekerült a húsz leginkább érintett ország közé, ott mintegy 3500 további, hőséghez köthető halálesetet jeleznek előre.

Több mint 24 ezer régió adatait vizsgálták

Az előrejelzés elkészítéséhez szakmailag lektorált módszereket alkalmaztak. A kutatók a hőmérséklet és a többlethalálozás közötti havi összefüggést a világ 24 378 régiójában vizsgálták, majd ezeket az adatokat összevetették az El Nino miatt várható hőmérsékleti előrejelzésekkel. Viszonyítási alapként az 1996 és 2025 közötti időszakot használták.