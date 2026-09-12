Munka közben kapcsolta be a kamerát a szupermarket perverz dolgozója, amit ezután tett, az állásába került

A szupermarket dolgozója elvesztette állását, miután obszcén videót készített magáról a fagyasztósoron. A nő, aki mellékállásban élő meztelen webkamerás műsorokat közvetít, állítólag bőkezű borravalót kapott a perverz produkcióért.

Botrányos felvételt készített a nő a szupermarketben

Fotó: Pexels

Botrányos, amit a nő művelt a szupermarketben

A szupermarket dolgozója elvesztette az állását, miután felnőtt tartalmat készített magáról, miközben a fagyasztórészlegen pakolta az árut. A szexuális jellegű jelenetet élőben közvetítette a felnőtt webkamerás oldalon őt néző rajongóinak.

Unmasked: The XXX-rated Coles shelf stacker who has just been sacked for livestreaming her explicit pornshow from the supermarket freezer aisle https://t.co/LX7BBTP5iZ — Daily Mail (@DailyMail) August 31, 2026

A nő az interneten „Bridgette Jean” néven ismert, oldalán pedig már többször kérlelték rajongói, hogy a munkahelyén is forgasson pikáns videót. A felvétel komoly felháborodást váltott ki, miután elterjedt az interneten. A felvétel a dél-ausztráliai Paralowie egyik Coles üzletében készült. A videón Bridgette a Coles szupermarketekre jellemző fekete pólót viseli. A fagyasztósoron árut pakol, majd a kamera felé fordul, és obszcén módon viselkedik.

A szupermarketlánc közleményében megerősítette, hogy az ügyet azonnal vizsgálni kezdték és az érintett munkatárs már nem dolgozik a Colesnál. Egyes értesülések szerint a nő felmondott, és nem kirúgták.

Az eset egy másik történet kapcsán került előtérbe, amelyben két ikertestvér arról beszélt, hogy online vetkőzéssel hat számjegyű összegeket keresnek. Elmondásuk szerint korábban attól tartottak, hogy egyedülálló édesanyjuk nem fogja elfogadni a karrierjüket, ám végül ő lett a legnagyobb támogatójuk. Bár azt állítják, gyermekkorukban rendkívül félénkek voltak, ma Los Angelesben együtt készítenek tartalmakat. Egymásra támaszkodnak egy olyan iparágban, amelyet saját szavaik szerint „tele van hamis emberekkel” - írja a Daily Star.