Halálos tájfun csapott le Japánra, embereket sodortak el a földcsuszamlások

A tájfun elsősorban a Tokió környéki Kantó régiót sújtotta. Kanagava és Csiba prefektúrában több földcsuszamlás történt, az utcákat és az épületeket pedig nagy mennyiségű sár borította el.
Halálos tájfun Japánban
Jokoszukában egy hatvanas éveiben járó nő meghalt, amikor sár zúdult az otthonába. A közeli Miura városában a mentők törmelékeket távolítottak el egy földcsuszamlás által eltalált háznál, miközben egy eltűnt ember után kutattak.
Az NHK japán közszolgálati televízió összesítése szerint négy ember holléte továbbra sem ismert. A térségben csaknem 50 ezer háztartás maradt áram nélkül – közölte a Tokyo Electric Power áramszolgáltató.
A Dujuan időközben északkelet felé távolodott Japántól, de a mentési és helyreállítási munkálatok folytatódnak.