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japán

Halálos tájfun csapott le Japánra, embereket sodortak el a földcsuszamlások

51 perce
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Legalább két ember meghalt, négyen pedig eltűntek, miután a Dujuan tájfun özönvízszerű esőzéseket és földcsuszamlásokat okozott Japán csendes-óceáni partvidékén. Közel 50 ezer háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás.
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japándujuahalálos tájfun

A tájfun elsősorban a Tokió környéki Kantó régiót sújtotta. Kanagava és Csiba prefektúrában több földcsuszamlás történt, az utcákat és az épületeket pedig nagy mennyiségű sár borította el.

tájfun
Halálos földcsuszamlásokat okozott a Dujuan tájfun. Fotó: - / CN-STR

Halálos tájfun Japánban

Jokoszukában egy hatvanas éveiben járó nő meghalt, amikor sár zúdult az otthonába. A közeli Miura városában a mentők törmelékeket távolítottak el egy földcsuszamlás által eltalált háznál, miközben egy eltűnt ember után kutattak.

Az NHK japán közszolgálati televízió összesítése szerint négy ember holléte továbbra sem ismert. A térségben csaknem 50 ezer háztartás maradt áram nélkül – közölte a Tokyo Electric Power áramszolgáltató.

A Dujuan időközben északkelet felé távolodott Japántól, de a mentési és helyreállítási munkálatok folytatódnak.

 

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