Halálos tájfun csapott le Japánra, embereket sodortak el a földcsuszamlások

A tájfun elsősorban a Tokió környéki Kantó régiót sújtotta. Kanagava és Csiba prefektúrában több földcsuszamlás történt, az utcákat és az épületeket pedig nagy mennyiségű sár borította el.

Halálos földcsuszamlásokat okozott a Dujuan tájfun. Fotó: - / CN-STR

Halálos tájfun Japánban

Jokoszukában egy hatvanas éveiben járó nő meghalt, amikor sár zúdult az otthonába. A közeli Miura városában a mentők törmelékeket távolítottak el egy földcsuszamlás által eltalált háznál, miközben egy eltűnt ember után kutattak.

Az NHK japán közszolgálati televízió összesítése szerint négy ember holléte továbbra sem ismert. A térségben csaknem 50 ezer háztartás maradt áram nélkül – közölte a Tokyo Electric Power áramszolgáltató.

A Dujuan időközben északkelet felé távolodott Japántól, de a mentési és helyreállítási munkálatok folytatódnak.