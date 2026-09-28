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Lengyelország

Iskolai támadásra készülhetett egy 13 éves fiú Lengyelországban, fegyvereket találtak a táskájában

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Egy 13 éves fiút vettek őrizetbe Lengyelországban, miután a rendőrség olyan információt kapott, hogy iskolai támadásra készülhet. Az iskolai támadás gyanúja miatt a rendőrök átkutatták a fiú otthonát, ahol a hátizsákjában egy bajonettet, a szobájában pedig egy bárdot találtak.
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Lengyelországiskolakéseléses támadás

Őrizetbe vettek Lengyelországban egy 13 éves fiút azzal a gyanúval, hogy késeléses támadásra készült az iskolájában – közölte hétfőn a rendőrség a Facebookon.

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Támadást tervezett a 13 éves fiú az iskolában, fegyvert is vitt magával - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az eset az északnyugati Wabrzezno városban történt. A helyi rendőrség hétfő hajnalban az országos rendőrfőkapitányság nemzetközi együttműködési irodájától kapott információt arról, hogy a szóban forgó fiú mire készül.

A helyi rendőrök rögtön házkutatást tartottak a kiskorú otthonában.

Iskolai hátizsákjában egy bajonettet, a szobájában pedig egy hentesbárdot találtak. Elindult ellene a hatósági eljárás, amelynél jelen van az apja is – áll a rendőrségi bejegyzésben.

Iskolai támadás: diáktársát és egy dolgozót szúrt meg egy fiatal

Súlyos incidens történt egy zágrábi középiskolában, ahol egy tanuló éles tárggyal megsebesítette egyik diáktársát és az intézmény egyik dolgozóját. Az iskolai támadás után a feltételezett elkövető rendőri felügyelet alá került, a sérült diákot pedig szúrt sebei miatt meg kell műteni.

 

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