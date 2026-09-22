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iskola

Iskolában és a mecsetnél tervezett terrortámadást egy 17 éves fiatal

51 perce
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Őrizetbe vett a lengyel belbiztonsági szolgálat egy 17 éves fiút, aki a gyanú szerint iskola és mecset elleni támadásra készült. Otthonában késeket, egy gépkarabélyhoz tartozó bajonettet és náci jelképeket tartalmazó anyagokat találtak.
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iskolatámadásmecset

A Siemianowice Śląskie városában élő Paweł G.-t terrorszervezetben való részvétellel, gyűlöletkeltéssel és több ember meggyilkolásának előkészítésével gyanúsítják. A lengyel ügyészség szerint fegyvert, lőszert és katonai felszerelést akart beszerezni.

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Iskola és mecset elleni támadásra készülhetett egy 17 éves fiú.
Fotó: Shutterstock

Támadást tervezett egy lengyel fiatal

Elektronikus eszközein állítólag egy iskola és egy mecset megtámadásáról szóló üzenetváltásokat találtak. A hatóságok közlése szerint a fiú Telegramon és Discordon működő neonáci, szélsőséges csoportokban is aktív volt.

A 17 éves gyanúsított nem ismerte el bűnösségét, és megtagadta a vallomástételt. A bíróság három hónapra előzetes letartóztatásba helyezte, elítélése esetén akár 15 év szabadságvesztést is kaphat.

A lengyel hatóságok azt is vizsgálják, kik ösztönözhették a tinédzsert, és milyen szerepet játszottak az internetes szélsőséges közösségek a radikalizálódásában.

 

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