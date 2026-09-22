Iskolában és a mecsetnél tervezett terrortámadást egy 17 éves fiatal

A Siemianowice Śląskie városában élő Paweł G.-t terrorszervezetben való részvétellel, gyűlöletkeltéssel és több ember meggyilkolásának előkészítésével gyanúsítják. A lengyel ügyészség szerint fegyvert, lőszert és katonai felszerelést akart beszerezni.

Iskola és mecset elleni támadásra készülhetett egy 17 éves fiú.

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Támadást tervezett egy lengyel fiatal

Elektronikus eszközein állítólag egy iskola és egy mecset megtámadásáról szóló üzenetváltásokat találtak. A hatóságok közlése szerint a fiú Telegramon és Discordon működő neonáci, szélsőséges csoportokban is aktív volt.

Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce.



ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny https://t.co/jIblaZht4G. na szkołę i meczet. W jego domu… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

A 17 éves gyanúsított nem ismerte el bűnösségét, és megtagadta a vallomástételt. A bíróság három hónapra előzetes letartóztatásba helyezte, elítélése esetén akár 15 év szabadságvesztést is kaphat.

A lengyel hatóságok azt is vizsgálják, kik ösztönözhették a tinédzsert, és milyen szerepet játszottak az internetes szélsőséges közösségek a radikalizálódásában.