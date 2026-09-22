Iskolában és a mecsetnél tervezett terrortámadást egy 17 éves fiatal

A Siemianowice Śląskie városában élő Paweł G.-t terrorszervezetben való részvétellel, gyűlöletkeltéssel és több ember meggyilkolásának előkészítésével gyanúsítják. A lengyel ügyészség szerint fegyvert, lőszert és katonai felszerelést akart beszerezni.
Támadást tervezett egy lengyel fiatal
Elektronikus eszközein állítólag egy iskola és egy mecset megtámadásáról szóló üzenetváltásokat találtak. A hatóságok közlése szerint a fiú Telegramon és Discordon működő neonáci, szélsőséges csoportokban is aktív volt.
A 17 éves gyanúsított nem ismerte el bűnösségét, és megtagadta a vallomástételt. A bíróság három hónapra előzetes letartóztatásba helyezte, elítélése esetén akár 15 év szabadságvesztést is kaphat.
A lengyel hatóságok azt is vizsgálják, kik ösztönözhették a tinédzsert, és milyen szerepet játszottak az internetes szélsőséges közösségek a radikalizálódásában.