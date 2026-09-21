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támadás

Brutálisan összevertek egy férfit fényes nappal Sepsiszentgyörgyön, csak a mentőautóban tért magához

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Fényes nappal támadtak rá egy 62 éves férfira Sepsiszentgyörgyön, az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy eszméletlenül maradt a helyszínen. A férfit a támadás után kórházba szállították, később pedig kiderült, hogy az állkapcsa három helyen is eltört.
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támadásSepsiszentgyörgybántalmazás

A támadás szeptember 12-én történt a Nicolae Iorga és a Császár Bálint utca kereszteződésének közelében. A Kovászna megyei ügyészség szerint egy 51 éves férfi támadt rá a padon ülő, ittas állapotban lévő áldozatra.

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Brutális támadás Sepsiszentgyörgyön - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Többször is visszatért, hogy tovább verje

Az ügyészség szerint a támadó négy egymást követő alkalommal bántalmazta a férfit.

Többször elhagyta a helyszínt, majd visszatért, és folytatta a védekezésre képtelen áldozat ütlegelését.

A 62 éves férfi az ittas állapota miatt nem tudott védekezni. A támadás után eszméletlenül feküdt a járda melletti padon, ahonnan a mentők kórházba vitték.

Az áldozat később azt mondta, hogy magára a bántalmazásra nem emlékszik. Csak akkor tért magához, amikor már betették a mentőautóba – írja a Maszol.

Három helyen tört el az állkapcsa

A sérülések valódi súlyossága csak később derült ki, amikor a férfi fogorvoshoz fordult, és a röntgen kimutatta, hogy az állkapcsa három helyen is eltört.

A férfit ezután Marosvásárhelyen megműtötték, az igazságügyi orvosi vizsgálat szerint a sérülései 55–70 napos orvosi ellátást igényelnek.

Korábban munkatársak voltak

Az áldozat ismerte a feltételezett támadót, elmondása szerint korábban munkatársak voltak.

A hatóságok később azonosították az 51 éves férfit, akit harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek, valamint bántalmazás miatt büntetőeljárás indult ellene.

Az előzetes letartóztatás nem jelent jogerős elítélést, a gyanúsítottat az eljárás lezárásáig megilleti az ártatlanság vélelme.

Brutális támadás ért egy 18 éves lányt

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 18 éves lányt, miután egy nagyobb társaság rátámadt Melbourne nyugati részén. A késelés egy parkban történt, az erőszakos összecsapásról felvétel is készült. A rendőrség szerint a fiatal nő szerencsés, hogy életben maradt.

 

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