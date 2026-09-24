Ukrán férfi rendezett késes vérfürdőt egy lengyel kolostorban – egy pap meghalt

A támadásról szerda reggel fél tíz körül érkezett bejelentés a rendőrséghez. A helyszínen négy megkéselt férfit és egy nőt találtak. Mindannyiukat kórházba szállították, három férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

Késes támadás történt egy lengyel kolostorban, egy pap életét veszthette.

Fotó: Unpslash

Véres támadás rázta meg a lengyel várost

A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 31 éves ukrán állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy késsel támadt az áldozatokra. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi válthatta ki az erőszakot.

Tragiczne wydarzenia w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy został natychmiast zatrzymany przez @PolskaPolicja po ataku na 5 osób. Służby wyjaśniają motywy i okoliczności zdarzenia. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 24, 2026

A helyszínelés és a tanúk kihallgatása jelenleg is tart. A nyomozók a támadás pontos körülményeit és az elkövető indítékát próbálják tisztázni.

Az ügyészség szerint az áldozatok valószínűleg egy konyhakéstől származó szúrt sérüléseket szenvedtek. A támadás idején világi és egyházi személyek egyaránt tartózkodtak az apátságban, ahol misén vettek részt. Az indíték egyelőre ismeretlen, a nyomozás folytatódik.

Marcin Nazarewicz, Jarosław polgármestere arra utasította a közeli iskolákat, hogy a vizsgálat kezdeti szakaszának lezárásáig tartsák az épületekben a gyerekeket. A város iskoláit, hivatalait és plébániáit fokozott óvatosságra, valamint a belépők szigorúbb ellenőrzésére kérték.