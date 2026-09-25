Elszabadult az erőszak az osztályteremben – a tanár biztatta verekedésre a gyerekeket

Egészen beteg módszerrel fegyelmezhette a diákjait egy amerikai tanár: a vádak szerint egymásnak uszította a gyerekeket, és végignézte, ahogy összeverekednek. Julious Johnican lebukásához végül egy telefonos videó vezetett, a 25 éves férfit két év börtönre ítélték.

Verekedés az iskolában: egymásnak uszíthatta a gyerekeket egy tanár (illusztráció)

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Verekedés az iskolában: egymásnak uszíthatta a gyerekeket egy tanár

Az indianapolisi George Washington Carver Montessori iskola tanára a család ügyvédei szerint egyfajta harci klubbot csinált az osztályteremből. A történet középpontjában egy hétéves kisfiú áll, akit állítólag hónapokon keresztül bántalmaztak az osztályban.

Az ügyre egészen véletlenül derült fény. Egy szülői értekezleten Johnican egy másik felvételt akart megmutatni a fiú szüleinek, ám helyette olyan videót indított el, amelyen egy másik diák többször megüti a hétéves gyereket.

A család keresete szerint Johnican végignézte, ahogy a síró kisfiút egy másik gyerek ütlegeli. A felvételen az is hallható, hogy a tanár tovább biztatja a támadót. Az ügyvédek szerint nem egyszeri esetről volt szó: a tanár mintegy három hónapon keresztül alkalmazhatta ezt a módszert.

A kereset ennél is súlyosabb eseteket említ. A család állítása szerint Johnican két alkalommal maga fogta le a hétéves fiút, miközben más diákok ütötték és rugdosták. A 25 éves tanár augusztus 4-én bűnösnek vallotta magát, szeptember 24-én pedig két év szabadságvesztésre ítélték – írja a Daily Mail.

Kerüld el a tragédiát: így ismerhető fel, ha zaklatják a gyereket az iskolában

Az iskolai zaklatás sokáig rejtve maradhat, mert a gyerekek gyakran nem beszélnek arról, ha társaik rendszeresen bántják vagy megalázzák őket. A szülőknek ezért érdemes figyelniük azokra az apró változásokra, amelyek arra utalhatnak, hogy baj van. A bullying nem ártatlan szekálás: a folyamatos lelki vagy fizikai bántalmazás súlyos következményekkel járhat. Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus segítségével korábbi cikkünkben bemutattuk, hogyan ismerhető fel az iskolai zaklatás, és mit tehetnek a szülők, hogy időben segítsenek gyermeküknek.