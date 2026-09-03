Alig mernek itt élni az emberek, egyetlen diákkal nyílik meg Európa legkisebb iskolája

Húsz év után újra megnyitják a helyi iskolát az olaszországi Stromboli szigetén fekvő Ginostrában. A mindössze negyven lakosú településen egyetlen tanu ló kezdi meg a tanévet szeptember 10-én: a hatéves Aysha.

Egyetlen tanulóval indítja a tanévet egy iskola Stromboli szigetén (A képen a sziget)

Fotó: Carsten Steger / Készítette: Carsten Steger - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124225214

Egyetlen tanulóval indítja a tanévet egy iskola egy vulkanikus szigeten

Ginostra a Stromboli vulkán oldalában fekszik, és annyira elszigetelt, hogy közúton nem is lehet megközelíteni. A faluba csak hajóval lehet eljutni, rossz időben pedig a viharos tenger miatt a lakók akár teljesen el is szakadhatnak a külvilágtól.

Az iskola körülbelül húsz éve zárt be, miután egyre kevesebben maradtak a településen. Aysha szülei azonban jelezték, hogy ha lányuknak máshová kellene járnia tanulni, kénytelenek lennének elhagyni Ginostrát. A kislánynak egyébként Lipariba, a szigetcsoport legnagyobb szigetére kellett volna iskolába járnia. A helyi hatóságok ezért úgy döntöttek, újranyitják az intézményt.

Aysha így egyedül ül majd az osztályteremben, amelyet a helyi katolikus egyházközség egyik épületében alakítottak ki. A polgármester szerint az oktatás alapvető jog akkor is, ha valaki egy ennyire távoli közösségben él – számolt be a Daily Mail.

A legnagyobb lélektani mérföldkő a gyerekek életében: első nap az iskolában, mi történik ilyenkor?

A tanévkezdés a nyári szünetet követően sok gyerek számára izgalmas és pozitív változásokat hoz, még akkor is, ha a korai kelés gondolata kezdetben nem túl csábító. Az első nap az iskolában azért is lehet örömforrás, mert ilyenkor lehet újra találkozni az osztálytársakkal, megoszthatják egymással a nyári élményeiket, és közösen vághatnak bele az új kalandokba. A megszokott iskolai környezet biztonságot és rutint ad a mindennapjaiknak, ami segít nekik a kiegyensúlyozott időbeosztás kialakításában is. Cikkünkből kiderül, mire számíthatnak a diákok a szeptemberi iskolakezdés első napjaiban!