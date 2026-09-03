Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Bloomberg szerint drámai a helyzet, elszállhatnak az európai gázárak télen

sziget

Alig mernek itt élni az emberek, egyetlen diákkal nyílik meg Európa legkisebb iskolája

55 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mindössze mintegy negyven ember él a Stromboli vulkán oldalában fekvő, csak hajóval elérhető Ginostrában. A helyi iskola csupán azért nyílik újra meg, hogy egy hat éves tanulónak, Ayshának ne kelljen minden nap egy másik sziget oktatási intézményébe járnia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szigetiskolastromboli vulkántanuló

Húsz év után újra megnyitják a helyi iskolát az olaszországi Stromboli szigetén fekvő Ginostrában. A mindössze negyven lakosú településen egyetlen tanu ló kezdi meg a tanévet szeptember 10-én: a hatéves Aysha.

Egyetlen tanulóval indítja a tanévet egy iskola Stromboli szigetén (A képen a sziget)
Egyetlen tanulóval indítja a tanévet egy iskola Stromboli szigetén (A képen a sziget)
Fotó: Carsten Steger / Készítette: Carsten Steger - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124225214

Egyetlen tanulóval indítja a tanévet egy iskola egy vulkanikus szigeten

Ginostra a Stromboli vulkán oldalában fekszik, és annyira elszigetelt, hogy közúton nem is lehet megközelíteni. A faluba csak hajóval lehet eljutni, rossz időben pedig a viharos tenger miatt a lakók akár teljesen el is szakadhatnak a külvilágtól.

Az iskola körülbelül húsz éve zárt be, miután egyre kevesebben maradtak a településen. Aysha szülei azonban jelezték, hogy ha lányuknak máshová kellene járnia tanulni, kénytelenek lennének elhagyni Ginostrát. A kislánynak egyébként Lipariba, a szigetcsoport legnagyobb szigetére kellett volna iskolába járnia. A helyi hatóságok ezért úgy döntöttek, újranyitják az intézményt.

Aysha így egyedül ül majd az osztályteremben, amelyet a helyi katolikus egyházközség egyik épületében alakítottak ki. A polgármester szerint az oktatás alapvető jog akkor is, ha valaki egy ennyire távoli közösségben él – számolt be a Daily Mail.

A legnagyobb lélektani mérföldkő a gyerekek életében: első nap az iskolában, mi történik ilyenkor?

A tanévkezdés a nyári szünetet követően sok gyerek számára izgalmas és pozitív változásokat hoz, még akkor is, ha a korai kelés gondolata kezdetben nem túl csábító. Az első nap az iskolában azért is lehet örömforrás, mert ilyenkor lehet újra találkozni az osztálytársakkal, megoszthatják egymással a nyári élményeiket, és közösen vághatnak bele az új kalandokba. A megszokott iskolai környezet biztonságot és rutint ad a mindennapjaiknak, ami segít nekik a kiegyensúlyozott időbeosztás kialakításában is. Cikkünkből kiderül, mire számíthatnak a diákok a szeptemberi iskolakezdés első napjaiban!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!