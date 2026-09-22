Havazással indult az ősz a Magas-Tátrában, 20 centis hó lepte el a hegyeket

Leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas-Tátra szlovákiai részén kedden reggel – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A Nyugati-Tátra hófödte csúcsai egy repülőgép ablakából láthatók egy dél-lengyelországi repülés során, 2026. április 10-én

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

Fehérbe borult a Magas-Tátra

„A Magas-Tátrában, az Alacsony-Tátrában, és ezekhez hasonlóan a többi szlovákiai magashegységben is már megfigyelhető a nyári szezont követően kialakult első hótakaró. Figyelmeztetjük a hegyekbe látogatókat, hogy a következő napokban a magashegyi régióban ezekkel a körülményekkel számoljanak. A várható felmelegedésre tekintettel arra lehet számítani, hogy a hótakaró a hét végén elolvad” - jelentette a SHMÚ.

Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai Magas-Tátra bérceit, a hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 centiméter vastag

– írták.

Hozzátették: az ország további északi régióiban az oda északnyugati irányból érkező hideg és nedves légtömegek beáramlásának következtében hétfő éjféltől kedden reggelig helyenként 5 és 25 milliméter közötti friss hó esett.