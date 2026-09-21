UFO-t láthattak Teherán felett – videón az objektum

Rejtélyes, élénk színekben világító objektumot vettek videóra Teherán éjszakai égboltján. A mobiltelefonos felvételek gyorsan terjedni kezdtek a közösségi médiában, a jelenség eredete egyelőre ismeretlen.
A különös fényeket Teherán több pontjáról is megörökítették. A videókon egy távoli, többszínű fényforrás látható az égen, alakja és mozgása azonban a felvételek alapján nem állapítható meg egyértelműen.
Senki sem tudja, mi világított ilyen erősen Teherán fölött
Az iráni hatóságok egyelőre nem adtak ki tájékoztatást az esetről, és nincs arra utaló jel, hogy az objektumot fenyegetésként kezelték volna.
A jelenségre jelenleg nincs megerősített magyarázat. A közösségi médiában több elmélet is megjelent, ezek hitelességét azonban semmilyen hivatalos információ nem támasztja alá.
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