UFO-t láthattak Teherán felett – videón az objektum

A különös fényeket Teherán több pontjáról is megörökítették. A videókon egy távoli, többszínű fényforrás látható az égen, alakja és mozgása azonban a felvételek alapján nem állapítható meg egyértelműen.

UFO Teherán felett? Különös felvételek terjednek az interneten.

Fotó: freepik / AI generált / Magnific

Senki sem tudja, mi világított ilyen erősen Teherán fölött

Az iráni hatóságok egyelőre nem adtak ki tájékoztatást az esetről, és nincs arra utaló jel, hogy az objektumot fenyegetésként kezelték volna.

A jelenségre jelenleg nincs megerősített magyarázat. A közösségi médiában több elmélet is megjelent, ezek hitelességét azonban semmilyen hivatalos információ nem támasztja alá.