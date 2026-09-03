Botrány az állatkertben, gördeszkának használt egy anya egy óriásteknőst – videó

Hatalmas felháborodást váltott ki egy anya viselkedése a kínai Changlu Turisztikai és Szabadidőparkban, ahol a nő a lányával együtt bement az óriásteknősök kifutójába.

A nő a lányával együtt ráállt az óriásteknősre

Fotó: Twitter/X

Nem sokkal később az egyik állat hátára mászott, miközben a gyermekét a kezében tartotta.

Az esetről készült felvételen jól látható, ahogy az anya az óriásteknősre áll, majd az állat mozgása közben is rajta marad. A gyerek eközben végig az anyja karjában volt – írja a Daily Star, ami szerint a jelenet leginkább ahhoz hasonlított, mintha a nő gördeszkaként használná a hatalmas teknőst.

Az eset komoly felháborodást váltott ki. A történtek után az állatkert bocsánatot kért, amiért az anya egyáltalán bejuthatott az állatok közé, majd felállhatott az egyik teknős hátára.

Szerencsére az állaton nem találtak külső sérüléseket, töréseket vagy belső szervkárosodást, az állatorvosok pedig azt is megállapították, hogy a „mentális állapotát és étvágyát” sem befolyásolta a potenciálisan traumatikus élmény.

Teknős támadt a fürdőzőkre Horvátországban

Az idei nyári szezonban már ötödször támadt fürdőzőkre egy álcserepesteknős a horvátországi Kastelai-öbölben, Split közelében - közölte a Jutarnji List című zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím teknős egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá.