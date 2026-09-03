Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij az eddigi legsúlyosabb fenyegetését küldte, ez lehet Moszkva válasza – exkluzív interjú

Fontos

Tóth Máté szerint súlyos a baj Paksnál, a kormány felülírta a szakemberek figyelmeztetéseit

óriásteknős

Botrány az állatkertben, gördeszkának használt egy anya egy óriásteknőst – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan jelenet zajlott egy állatkertben, ahol egy anya a lányával együtt bement az óriásteknősök kifutójába. Az óriásteknősök egyikére rá is állt, miközben a gyerekét a kezében tartotta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
óriásteknősKínaállatkert

Hatalmas felháborodást váltott ki egy anya viselkedése a kínai Changlu Turisztikai és Szabadidőparkban, ahol a nő a lányával együtt bement az óriásteknősök kifutójába.

óriásteknős
A nő a lányával együtt ráállt az óriásteknősre
Fotó: Twitter/X

Nem sokkal később az egyik állat hátára mászott, miközben a gyermekét a kezében tartotta.

Az esetről készült felvételen jól látható, ahogy az anya az óriásteknősre áll, majd az állat mozgása közben is rajta marad. A gyerek eközben végig az anyja karjában volt – írja a Daily Star, ami szerint a jelenet leginkább ahhoz hasonlított, mintha a nő gördeszkaként használná a hatalmas teknőst.

Az eset komoly felháborodást váltott ki. A történtek után az állatkert bocsánatot kért, amiért az anya egyáltalán bejuthatott az állatok közé, majd felállhatott az egyik teknős hátára.

Szerencsére az állaton nem találtak külső sérüléseket, töréseket vagy belső szervkárosodást, az állatorvosok pedig azt is megállapították, hogy a „mentális állapotát és étvágyát” sem befolyásolta a potenciálisan traumatikus élmény.

Teknős támadt a fürdőzőkre Horvátországban

Az idei nyári szezonban már ötödször támadt fürdőzőkre egy álcserepesteknős a horvátországi Kastelai-öbölben, Split közelében - közölte a Jutarnji List című zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím teknős egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!