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tengeri teknős

Felháborító videó – tengeri teknős hátára ült az influenszerpár, de itt még nem álltak meg

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Egy ukrán influenszerpár felvételei váltottak ki felháborodást az ománi Rász al-Dzsindz teknősrezervátumban történtek miatt. A videón a pár egy tojásrakással próbálkozó tengeri teknőst zavar meg, majd frissen kikelt kisteknősökkel is pózol. Az eset miatt az ománi hatóságok vizsgálatot indítottak.
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tengeri teknősinfluenszerOmán

Vadim Olejnyik és menyasszonya, Olena Kravcsenko az ománi Rász al-Dzsindz teknősrezervátumban készített felvételeket egy tengeri teknőssel. A videón az látható, hogy a pár a tojásrakással próbálkozó állatot megzavarja, Olejnyik pedig nevetve a teknős hátára ül, és megfogja, miközben az megpróbál kiszabadulni.

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A teknős és a frissen kikelt kisteknősök megzavarása miatt az ománi hatóságok is léptek
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A 32 éves ukrán influenszer a felvételt később törölte, az azonban addigra széles körben elterjedt a közösségi médiában.

A felvételeken az is látható, hogy Olejnyik és Kravcsenko frissen kikelt kisteknősöket vesz a kezébe, majd azokkal fényképezkedik.

Vizsgálat indult a teknős megzavarása miatt

Az eset az ománi hatóságok figyelmét is felkeltette. Az ország környezetvédelmi hatósága vizsgálatot indított, és közlése szerint a történtek sértik az ománi jogszabályokat – számolt be róla a Fox News.

A hatóság arról is beszámolt, hogy megtette a szükséges jogi lépéseket az érintettel szemben. Egyelőre nem közöltek részleteket arról, pontosan milyen jogkövetkezményekkel járhat az ügy.

A videó a közösségi médiában is komoly felháborodást váltott ki. Olejnyik Instagram-oldalán számos hozzászóló bírálta az influenszert a tengeri teknőssel történtek miatt.

A kritikák után Olejnyik nyilvánosan bocsánatot kért. Közlése szerint nem állt szándékában ártani a tengeri teknősnek, tettét pedig hibának nevezte. Az influenszer azt állította, nem akart kárt okozni az állatnak.

 Az ománi hatóságok által megindított eljárás további részleteiről egyelőre nem számoltak be.

 

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