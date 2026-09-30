Felháborító videó – tengeri teknős hátára ült az influenszerpár, de itt még nem álltak meg

Vadim Olejnyik és menyasszonya, Olena Kravcsenko az ománi Rász al-Dzsindz teknősrezervátumban készített felvételeket egy tengeri teknőssel. A videón az látható, hogy a pár a tojásrakással próbálkozó állatot megzavarja, Olejnyik pedig nevetve a teknős hátára ül, és megfogja, miközben az megpróbál kiszabadulni.

A teknős és a frissen kikelt kisteknősök megzavarása miatt az ománi hatóságok is léptek

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A 32 éves ukrán influenszer a felvételt később törölte, az azonban addigra széles körben elterjedt a közösségi médiában.

A felvételeken az is látható, hogy Olejnyik és Kravcsenko frissen kikelt kisteknősöket vesz a kezébe, majd azokkal fényképezkedik.

Vizsgálat indult a teknős megzavarása miatt

Az eset az ománi hatóságok figyelmét is felkeltette. Az ország környezetvédelmi hatósága vizsgálatot indított, és közlése szerint a történtek sértik az ománi jogszabályokat – számolt be róla a Fox News.

A hatóság arról is beszámolt, hogy megtette a szükséges jogi lépéseket az érintettel szemben. Egyelőre nem közöltek részleteket arról, pontosan milyen jogkövetkezményekkel járhat az ügy.

A videó a közösségi médiában is komoly felháborodást váltott ki. Olejnyik Instagram-oldalán számos hozzászóló bírálta az influenszert a tengeri teknőssel történtek miatt.

A kritikák után Olejnyik nyilvánosan bocsánatot kért. Közlése szerint nem állt szándékában ártani a tengeri teknősnek, tettét pedig hibának nevezte. Az influenszer azt állította, nem akart kárt okozni az állatnak.

Az ománi hatóságok által megindított eljárás további részleteiről egyelőre nem számoltak be.