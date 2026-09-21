„Ez nem az anyám” – hatalmas botrány volt a temetésen

Súlyos temetkezési hiba miatt tört ki botrány Detroitban, miután egy család azt állította, hogy nem az édesanyjuk holttestét mutatták meg nekik a ravatalozáson. A koporsóban fekvő idegen nőre ráadásul a 61 éves Kimberly Moore ruháját és parókáját adták – írja a New York Post.
Más nő feküdt a koporsóban – tévedésből elhamvaszthatták az anyát
Moore lánya, Bianca Robinson a temetkezési vállalathoz érkezett, hogy feltegye édesanyja körmeit és műszempilláit. Amikor azonban meglátta a koporsóban fekvő nőt, azonnal felismerte, hogy súlyos hiba történt.
Ez nem az én anyám
– mondta döbbenten a nő a temetkezési vállalat alkalmazottjának, amikor meglátta a koporsóban fekvő holttestet. A család többi tagja is azt állította, hogy egy ismeretlen nő feküdt előttük, miközben Kimberly Moore ruháját és parókáját viselte.
Bianca Robinson beszámolója szerint a temetkezési vállalat egyik alkalmazottja azt mondta nekik, elképzelhető, hogy Kimberly Moore holttestét tévedésből már elhamvasztották. Állítása szerint két nő holtteste érkezett közel azonos időben, és összekeverhették őket.
Egy családtag szerint a vállalatnál azt is felvetették, hogy az egyik holttest lábujjára erősített azonosító címke elázhatott és leeshetett, ez vezethetett a tévedéshez.
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