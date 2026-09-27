Kínos baki: nem hitt a szemének a gyászoló család, amikor a temetés előtt felnyitották a koporsót

A 61 éves asszony családja azért érkezett a temetkezési szolgáltatóhoz, hogy utoljára elbúcsúzzanak tőle. A lánya többek között az édesanyja megjelenését is ellenőrizni szerette volna a temetés előtt, amikor azonban meglátta a koporsóban fekvő nőt, azonnal jelezte, hogy valami nincs rendben.
Temetés előtt jött a sokk: nem az elhunyt édesanyjuk feküdt a koporsóban
A család beszámolója szerint a koporsóban egy másik nő feküdt, akit ráadásul az elhunyt asszony ruhájába és parókájába öltöztettek. Kimberly Moore hozzátartozói azonnal felismerték, hogy nem az édesanyjuk van előttük.
A család egyik tagja szerint a temetkezési dolgozó arra hivatkozott, hogy az azonosítást szolgáló lábcímke vizes lehetett, leesett, és emiatt keveredhetett össze a két holttest.
Ezt a magyarázatot a család szerint a temetkezési vállalatnál közölték velük.
A család attól tart, hogy már elhamvasztották az édesanyjukat
A történet még súlyosabbá vált, amikor a család azt az információt kapta, hogy Kimberly Moore holttestét akár már el is hamvaszthatták. A hozzátartozók szerint így azt sem tudták biztosan, hol vannak az asszony földi maradványai – írja a Daily Star.
A család eredetileg úgy tervezte, hogy a búcsúztatás után hamvasztják el az asszonyt, így szerették volna, ha mindenki láthatja őt a temetés előtt. A történtek után azonban bizonytalanná vált, pontosan mi történt a holttesttel.
Belső vizsgálatot indított a temetkezési szolgáltató
A Hutchinson Funeral Home közleményben reagált az ügyre. A szolgáltató azt írta, hogy mélyen sajnálják, ami a családdal történt, és belső vizsgálatot indítottak annak megállapítására, pontosan hogyan történhetett a holttestek összecserélése.
A család továbbra is választ szeretne arra, hogyan történhetett meg a súlyos azonosítási hiba, és mi lett Kimberly Moore földi maradványaival.
Feltörték egy tehetős ismerősük sírját Nógrádban
Egy 2018-ban elhunyt, tehetős ismerősük sírboltját törte fel két férfi Nógrád megyében, mert azt remélték, hogy ékszereket és pénzt találnak benne. A sírrablás során felnyitották a koporsót és átkutatták a holttest ruházatát is, végül azonban nem találtak értékeket.