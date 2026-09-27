Kínos baki: nem hitt a szemének a gyászoló család, amikor a temetés előtt felnyitották a koporsót

A 61 éves asszony családja azért érkezett a temetkezési szolgáltatóhoz, hogy utoljára elbúcsúzzanak tőle. A lánya többek között az édesanyja megjelenését is ellenőrizni szerette volna a temetés előtt, amikor azonban meglátta a koporsóban fekvő nőt, azonnal jelezte, hogy valami nincs rendben.

A temetés előtt vették észre, hogy nem a családtagjuk fekszik a koporsóban - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Temetés előtt jött a sokk: nem az elhunyt édesanyjuk feküdt a koporsóban

A család beszámolója szerint a koporsóban egy másik nő feküdt, akit ráadásul az elhunyt asszony ruhájába és parókájába öltöztettek. Kimberly Moore hozzátartozói azonnal felismerték, hogy nem az édesanyjuk van előttük.

A család egyik tagja szerint a temetkezési dolgozó arra hivatkozott, hogy az azonosítást szolgáló lábcímke vizes lehetett, leesett, és emiatt keveredhetett össze a két holttest.

Ezt a magyarázatot a család szerint a temetkezési vállalatnál közölték velük.

A család attól tart, hogy már elhamvasztották az édesanyjukat

A történet még súlyosabbá vált, amikor a család azt az információt kapta, hogy Kimberly Moore holttestét akár már el is hamvaszthatták. A hozzátartozók szerint így azt sem tudták biztosan, hol vannak az asszony földi maradványai – írja a Daily Star.

A család eredetileg úgy tervezte, hogy a búcsúztatás után hamvasztják el az asszonyt, így szerették volna, ha mindenki láthatja őt a temetés előtt. A történtek után azonban bizonytalanná vált, pontosan mi történt a holttesttel.

A Detroit family says Hutchinson Funeral Home cremated the wrong woman, mistaking her for Kimberly Moore, and has yet to locate her remains. pic.twitter.com/jVSsNxP22w — WCTV Eyewitness News (@WCTV) September 21, 2026

Belső vizsgálatot indított a temetkezési szolgáltató

A Hutchinson Funeral Home közleményben reagált az ügyre. A szolgáltató azt írta, hogy mélyen sajnálják, ami a családdal történt, és belső vizsgálatot indítottak annak megállapítására, pontosan hogyan történhetett a holttestek összecserélése.

A család továbbra is választ szeretne arra, hogyan történhetett meg a súlyos azonosítási hiba, és mi lett Kimberly Moore földi maradványaival.

Feltörték egy tehetős ismerősük sírját Nógrádban

Egy 2018-ban elhunyt, tehetős ismerősük sírboltját törte fel két férfi Nógrád megyében, mert azt remélték, hogy ékszereket és pénzt találnak benne. A sírrablás során felnyitották a koporsót és átkutatták a holttest ruházatát is, végül azonban nem találtak értékeket.