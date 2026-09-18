Tragédia a temetőben: lódarazsak csíptek halálra egy idős férfit

Lódarazsak támadtak rá egy idős férfira, mialatt a kassai köztemetőben tette rendbe a hozzátartozói sírját. A rovarok a hírek szerint egy sírkő alatt alakították ki a fészküket, amiről a 70 éves férfi feltehetően nem tudott. A nyugdíjas ezután még értesíteni tudta a családját arról, mi történt vele, és hogy rosszul érzi magát, nem sokkal később viszont összeesett.

A temetőben vesztette életét az idős férfira / Fotó: SHAHBAZ ZAMAN/Pexels (Képünk illusztráció)

A temetőben vesztette életét az idős férfira

A helyszínre kiérkező mentők és tűzoltók több mint 45 percen keresztül próbálták újraéleszteni, az idős férfi életét azonban már nem sikerült megmenteni.

A halottszemlét végző orvos azt közölte, a lódarazsak elsősorban a férfi arcát és fejét támadták, a csípések következtében pedig anafilaxiás sokk alakult ki. A család tájékoztatása szerint a nyugdíjasnak korábban nem volt ismert allergiája sem rovarcsípésekre, sem gyógyszerekre.

Martin Suvák zoológus szerint a lódarazsak tömeges támadása ugyan nem gyakori, de előfordulhat, amennyiben veszélyben érzik a fészküket: a védekező reakciót már az is kiválthatja, ha valaki túl közel kerül hozzá, megzavarja vagy megrázza azt. Egy csípést követően olyan kémiai jelzések is felszabadulhatnak, amelyek a többi rovart is támadásra ösztönözhetik. A zoológus arra is figyelmeztetett, lódarázstámadás esetén a legfontosabb minél gyorsabban eltávolodni a fészek környékéről. Tömeges támadásnál akár futva is érdemes biztonságos távolságba kerülni - írja a Paraméter.

A tragédiát követően a tűzoltók méhészeti védőfelszerelésben távolították el a csípő rovarokat, hogy azok ne veszélyeztessék a temető további látogatóit, a síron található repedéseket pedig, amelyeken keresztül a lódarazsak előbújtak, szerelőhabbal is lezárták.