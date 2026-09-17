"Ez lesz az utolsó napotok a Földön" - terrorista fenyegetés miatt pánik tört ki a vonaton

Pánik tört ki egy New Yorkba tartó vonaton, miután egy nő állítólag megfenyegette utastársait szeptember 16-án helyi idő szerint nem sokkal reggel fél 9 előtt, ami miatt a Connecticut állambeli New Canaanből New Yorkba tartó szerelvény hirtelen meg is állt. A szerelvény éppen a 110-es vágányhoz közeledett, amikor az egyik utas „érzelmi válságba került”. Egy szemtanú azt mondta a hatóságoknak, hogy a nő azt kiabálta: „Ez lesz az utolsó napotok a Földön.”

Terrorista fenyegetettség miatt tört ki pánik a vonaton. Fotó: unsplash.com

A vonat vészjelzőjét egy másik szemtanú és utas húzta meg, mire a jármű mindössze 90 méterre a célállomástól hirtelen megállt. A fedélzeten tartózkodó 60 utas ezt követően saját maga hagyta el a vonatot. Mindezt sokan a vészkijárati ablakokon keresztül tették meg, majd a sínek mentén a peronra siettek. A beszámolók szerint az utasokat nem szólították fel a szerelvény elhagyására, ezért a vasúttársaság munkatársai sem nyitották ki az ajtókat az incidens alatt.

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Nigel Sirois éppen a szokásos útvonalán utazott New Canaanből, amikor kitört a káosz. A 22 éves gyógyszerészhallgató így nyilatkozott:

A legnagyobb aggodalmam akkor az volt, hogy az emberek pánikszerűen megindulnak. Bárki, aki például idős, vagy egyszerűen csak váratlanul került ebbe a helyzetbe, könnyen a tömeg alá kerülhetett volna.

Miután az állomás értesült arról, hogy az utasok önállóan elhagyták a vonatot, a Metro-North Railroad lekapcsolta a harmadik sínt, és felfüggesztette a szerelvényforgalmat a Grand Central alsó szintje felé. A Metropolitan Transportation Authority Police Department munkatársai szintén a helyszínre érkeztek, és a síneken maradt utasokat a peronra kísérték.

Miután mindenki biztonságban elhagyta a síneket, a Metro-North helyreállította a szolgáltatást. A vonat végül befutott a peronra, fedélzetén a fennmaradó 650 utassal. A 33 éves,Hannah Jane Santerót, aki a felfordulást okozta őrizetbe vették, majd kórházba szállították kivizsgálásra.

A nő ellen terrorista fenyegetés miatt bűntett, valamint tömeges sérüléssel fenyegetés miatt vétség miatt indult eljárás. Az incidensben senki sem sérült meg, négy utas azonban stresszvizsgálaton vett részt a történtek után

– írja a People.