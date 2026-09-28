Terrortámadásra készültek egy légibázis ellen, Donald Trump is megszólalt – videó

Öt férfit fogtak el Nagy-Britanniában, miután három gyanús járművet észleltek egy katonai légibázis felé tartva. A brit terrorelhárítás terrortámadás előkészítésének és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekményeknek a gyanúja miatt vizsgálja az ügyet – számolt be a BBC.

Terrortámadás készülhetett Nagy-Britanniában: öt férfit fogtak el egy légibázis közelében (A képen: a brit hatóságok és a mentőegységek a RAF Fairford légibázis közelében, miután öt férfit őrizetbe vettek egy feltételezett autóbombás támadás ügyében) Fotó: MARCIN NOWAK / ANADOLU

Terrortámadás készülhetett Nagy-Britanniában: iráni szálat is vizsgálnak

A rendőrséget vasárnap hajnalban riasztották, miután a három jármű a Gloucestershire-ben található RAF Fairford felé haladt. A környéken 85 otthont ürítettek ki, a helyszínre pedig bombamentesítő egységet vezényeltek. A hatóságok három nagy fehér furgont is átvizsgáltak, a terület körül pedig 400 méteres kordont állítottak fel.

A brit terrorelhárítás azt is vizsgálja, lehet-e iráni kapcsolat a feltételezett bombaterv mögött. A RAF Fairford brit légibázis, de az amerikai légierő is használja, és a források szerint innen is indítottak műveleteket Irán ellen.

Five men have been arrested as part of a terror investigation into an alleged plot to bomb an RAF base used by US aircraft.



Sky News correspondent @danwnews reports.



RAF Fairford latest: https://t.co/NOWNX4Fhyw pic.twitter.com/8UPlKDQMAm — Sky News (@SkyNews) September 27, 2026

Az öt férfit először robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával vették őrizetbe, később pedig terrortámadás előkészítésének gyanúja miatt is eljárás indult ellenük.

Donald Trump is megszólalt az elfogásokról

Donald Trump szerint az érintetteket már hosszabb ideje figyelték. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy sokat tudnak a gyanúsítottakról, és hamarosan további információk is nyilvánosságra kerülhetnek – írja a Sky News.