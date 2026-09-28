Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament – élőben az Origón!

Fontos

Bóka János: a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja – élőben a Fidesz rendkívüli sajtótájékoztatójáról az Origón!

donald trump

Terrortámadásra készültek egy légibázis ellen, Donald Trump is megszólalt – videó

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Öt férfit fogtak el egy brit katonai légibázis közelében, miután három gyanús jármű miatt riasztották a hatóságokat. Terrortámadás készülhetett Nagy-Britanniában, a nyomozók pedig azt is vizsgálják, lehet-e iráni kapcsolat az ügy hátterében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
donald trumpnagy - britanniábanlégibázisterrortámadás

Öt férfit fogtak el Nagy-Britanniában, miután három gyanús járművet észleltek egy katonai légibázis felé tartva. A brit terrorelhárítás terrortámadás előkészítésének és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekményeknek a gyanúja miatt vizsgálja az ügyet – számolt be a BBC.

Terrortámadás készülhetett Nagy-Britanniában: öt férfit fogtak el egy légibázis közelében
Terrortámadás készülhetett Nagy-Britanniában: öt férfit fogtak el egy légibázis közelében (A képen: a brit hatóságok és a mentőegységek a RAF Fairford légibázis közelében, miután öt férfit őrizetbe vettek egy feltételezett autóbombás támadás ügyében) Fotó: MARCIN NOWAK / ANADOLU

Terrortámadás készülhetett Nagy-Britanniában: iráni szálat is vizsgálnak

A rendőrséget vasárnap hajnalban riasztották, miután a három jármű a Gloucestershire-ben található RAF Fairford felé haladt. A környéken 85 otthont ürítettek ki, a helyszínre pedig bombamentesítő egységet vezényeltek. A hatóságok három nagy fehér furgont is átvizsgáltak, a terület körül pedig 400 méteres kordont állítottak fel.

A brit terrorelhárítás azt is vizsgálja, lehet-e iráni kapcsolat a feltételezett bombaterv mögött. A RAF Fairford brit légibázis, de az amerikai légierő is használja, és a források szerint innen is indítottak műveleteket Irán ellen.

Az öt férfit először robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával vették őrizetbe, később pedig terrortámadás előkészítésének gyanúja miatt is eljárás indult ellenük.

Donald Trump is megszólalt az elfogásokról

Donald Trump szerint az érintetteket már hosszabb ideje figyelték. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy sokat tudnak a gyanúsítottakról, és hamarosan további információk is nyilvánosságra kerülhetnek – írja a Sky News.

 

Terrortámadás történt Pakisztánban

Legalább 21 ember meghalt, több mint százan pedig megsebesültek, amikor pokolgépes merényletet hajtottak végre egy rendőrségi létesítmény területén álló mecset ellen. Pakisztán északnyugati részén a robbanást követően fegyveresek támadtak a rendőrökre, akik tűzharcba keveredtek az elkövetőkkel. Az áldozatok között 15 rendőr és egy négyéves gyermek is van.

Terrortámadás készült Nagy-Britannia ellen

A CIA a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója alkalmából 71, részben kitakart hírszerzési tájékoztatót hozott nyilvánosságra. Ezek közül 69 korábban titkosított dokumentum volt, kettőt már előzőleg is közzétettek. Egy 1998. augusztus 28-án készült, Oszama Bin Laden terrorhálózata továbbra is fenyegetést jelent című feljegyzés szerint az al-Kaida vezetője az Egyesült Államok mellett Nagy-Britannia elleni támadási lehetőségeket is mérlegelt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!