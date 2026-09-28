Terrortámadásra készültek egy légibázis ellen, Donald Trump is megszólalt – videó

Öt férfit fogtak el Nagy-Britanniában, miután három gyanús járművet észleltek egy katonai légibázis felé tartva. A brit terrorelhárítás terrortámadás előkészítésének és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekményeknek a gyanúja miatt vizsgálja az ügyet – számolt be a BBC.
Terrortámadás készülhetett Nagy-Britanniában: iráni szálat is vizsgálnak
A rendőrséget vasárnap hajnalban riasztották, miután a három jármű a Gloucestershire-ben található RAF Fairford felé haladt. A környéken 85 otthont ürítettek ki, a helyszínre pedig bombamentesítő egységet vezényeltek. A hatóságok három nagy fehér furgont is átvizsgáltak, a terület körül pedig 400 méteres kordont állítottak fel.
A brit terrorelhárítás azt is vizsgálja, lehet-e iráni kapcsolat a feltételezett bombaterv mögött. A RAF Fairford brit légibázis, de az amerikai légierő is használja, és a források szerint innen is indítottak műveleteket Irán ellen.
Az öt férfit először robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával vették őrizetbe, később pedig terrortámadás előkészítésének gyanúja miatt is eljárás indult ellenük.
Donald Trump is megszólalt az elfogásokról
Donald Trump szerint az érintetteket már hosszabb ideje figyelték. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy sokat tudnak a gyanúsítottakról, és hamarosan további információk is nyilvánosságra kerülhetnek – írja a Sky News.
Terrortámadás történt Pakisztánban
Legalább 21 ember meghalt, több mint százan pedig megsebesültek, amikor pokolgépes merényletet hajtottak végre egy rendőrségi létesítmény területén álló mecset ellen. Pakisztán északnyugati részén a robbanást követően fegyveresek támadtak a rendőrökre, akik tűzharcba keveredtek az elkövetőkkel. Az áldozatok között 15 rendőr és egy négyéves gyermek is van.
Terrortámadás készült Nagy-Britannia ellen
A CIA a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója alkalmából 71, részben kitakart hírszerzési tájékoztatót hozott nyilvánosságra. Ezek közül 69 korábban titkosított dokumentum volt, kettőt már előzőleg is közzétettek. Egy 1998. augusztus 28-án készült, Oszama Bin Laden terrorhálózata továbbra is fenyegetést jelent című feljegyzés szerint az al-Kaida vezetője az Egyesült Államok mellett Nagy-Britannia elleni támadási lehetőségeket is mérlegelt.