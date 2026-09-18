Vásárlók szeme láttára történt a tragédia a Tesco parkolójában, egy nő életét vesztette

Tragikus baleset történt egy essexi Tesco parkolójában: két jármű ütközött össze a vásárlók szeme láttára, a balesetben megsérült nő pedig később a kórházban életét vesztette.

Halálos baleset történt egy Tesco parkolójában, meghalt egy nő

Fotó: Unsplash

Halálos baleset történt egy Tesco parkolójában, meghalt egy nő

Az ütközés az essexi Pitsea településen, az A13-as út közelében található szupermarket parkolójában történt. Az áldozat az egyik érintett jármű utasa volt.

A baleset még augusztus 21-én, délelőtt fél 11 körül történt. A nőt a helyszínről kórházba szállították, az orvosok erőfeszítései ellenére azonban később belehalt sérüléseibe.

Az essexi rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, egyelőre senkit sem tartóztattak le. A hatóságok a lakosság segítségét is kérik: jelentkezésre kérnek mindenkit, aki szemtanúja volt a balesetnek, vagy olyan fedélzeti kamerás felvétellel rendelkezik, amelyen az eset látható.

Információkat várunk egy múlt hónapban, Pitsea területén történt közlekedési balesettel kapcsolatban. A balesetben megsérült nő sajnálatos módon a kórházban életét vesztette

– közölte a rendőrség a Mirror szerint.

„Két jármű ütközött össze augusztus 21-én, pénteken délelőtt fél 11 körül az A13-as út alatt található Tesco parkolójában. Az egyik jármű utasát kórházba szállították, ám az orvosi csapat minden erőfeszítése ellenére később életét vesztette. Az ügyben egyelőre senkit sem tartóztattak le, a vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Kérjük, jelentkezzen, aki fedélzeti kamerás felvétellel rendelkezik, vagy bármit látott a környéken a baleset idején. Bejelentéskor a 42/148017/26 ügyszámra kell hivatkozni.

Információt a rendőrség honlapján keresztül, illetve a hét minden napján, napi 24 órában elérhető online Live Chat szolgáltatás használatával is lehet küldeni.

Aki névtelenül szeretne bejelentést tenni, a független Crimestoppers segélyszervezethez fordulhat”.