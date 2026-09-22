Holttestek közösülnek ezen a bizarr kiállításon – gyerekek is láthatják

Komoly etikai vitát robbantott ki a Body Worlds: The Anatomy of Happiness című tárlat, amelyen plasztinációval tartósított emberi testeket állítottak ki. Egyes testeket lovaglás, kosárlabdázás vagy más tevékenység közben ábrázolnak, két maradványt pedig behatolással járó szexuális pózba rendeztek.

Bizarr kiállításon emberi testek. Fotó: BAS CZERWINSKI / ANP

Valódi emberi testeket állítottak be szex közben – kitört a botrány

Dr. Joyce El-Haddad, az Új-dél-walesi Egyetem anatómia- és szövettanoktatója szerint nem elegendő, hogy a donorok aláírtak egy beleegyező nyilatkozatot. Azt is tisztázni kell, pontosan milyen tájékoztatást kaptak arról, hogyan használhatják fel és mutathatják be a testüket a haláluk után.

A világszerte több millió látogatót vonzó Body Worlds szervezői azt állítják, hogy

valamennyi bemutatott test önkéntes donoroktól származik.

Az 1982-ben indított programba több mint 21 ezren jelentkeztek, a felajánlásokat pedig 1993 óta a németországi Plasztinációs Intézet kezeli.

A beleegyező nyilatkozatok szerint a donorok elfogadják, hogy maradványaikból „anatómiai műalkotások” készülhetnek, amelyeket múzeumokban és kiállításokon mutathatnak be. A dokumentumok arra is kitérnek, hogy a testeket kereskedelmi alapon működő szervezeteknek adhatják át.

A felajánlók jelezhetik, milyen módon szeretnék viszontlátni a testüket, és különleges pózt is kérhetnek. Az intézet ugyanakkor nem garantálja, hogy ezeket a kívánságokat teljesíti.

A plasztinált maradványokról készült felvételeket korlátlan ideig felhasználhatják oktatási, tudományos és tájékoztatási célokra.

El-Haddad a kiállítás oktatási értékét is megkérdőjelezte. Szerinte egy beteg tüdő ugyan megmutathatja a károsodást, de nem árul el semmit az érintett ember életéről, függőségéről, társadalmi helyzetéről vagy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréséről.

Az anatómus arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiállítást gyermekek is látogathatják. Úgy véli, a megfelelő háttérismeretek hiányában a látogatók – különösen a fiatalok – saját feltételezéseik alapján alkothatnak történetet a bemutatott emberekről.