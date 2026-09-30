„Ne lőj!” – hiába könyörögtek a 15 éves fiúnak, tragédia lett a családi vitából

A testvérgyilkosság közösségi médiás bejegyzések miatt kialakult konfliktus után történt 2025 júniusában az amerikai Wisconsin államban. A most 16 éves Hezile Frisont húsz év szabadságvesztésre ítélték 30 éves nővére, Ashley Hudson halála miatt, a börtönbüntetést pedig további tíz év felügyelet követi.

A testvérgyilkosság miatt Hezile Frisont húsz év szabadságvesztésre ítélték

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A Law&Crime beszámolója szerint Hezile Frison bűnösnek vallotta magát elsőfokú, gondatlanságból elkövetett emberölésben. A fiú a bűncselekmény elkövetésekor 15 éves volt.

A hatósági dokumentumok szerint Hudson két fiatalabb lánytestvére dühös volt Ashley Hudsonra a közösségi médiában közzétett bejegyzések miatt, ezért 2025. június 16-án felkeresték a lakásnál, hogy számon kérjék. A találkozásból hamar tettlegességig fajuló vita alakult ki, amelybe Frison is bekapcsolódott. A fiú később édesanyja autójából magához vett egy lőfegyvert.

Az incidens egy részét két szemtanú is rögzítette a telefonjával. A felvételeken a beszámoló szerint két nő verekszik Hudsonnal, egyikük pedig baseballütőt használ. Hudson egy parkoló autóba próbált menekülni, támadói azonban továbbra is megpróbálták elérni az ütővel.

Hudson ezután kiszállt a járműből, és egy kést vett elő, amelyet a hatóságok szerint azért tartott maga előtt, hogy távol tartsa támadóit.

Ekkor Frison fegyvert fogott nővérére. A felvételen a lövés előtt többen azt kiabálták, hogy ne lőjön. A beszámoló szerint Hudson feltartott kézzel hátrált öccse elől, amikor a fiú közvetlen közelről mellkason lőtte.

A négygyermekes nő a helyszínen életét vesztette.

Hezile Frisont húsz év börtönt kapott a testvérgyilkosságért

David Borowski Milwaukee megyei bíró az ítélethirdetésen élesen bírálta a fiú tettét, és felidézte, hogy Hudson a lövés pillanatában hátrált előle.

Frisont húsz év szabadságvesztésre ítélték, amelyet további tíz év felügyelet követ.

Az ügyben Hudson 21 éves testvére, Aaliyah Frison testi sértés miatt vallotta magát bűnösnek, és két év próbaidőt kapott. Az áldozat édesanyját, a 48 éves Tara Hudsont a hatóság munkájának akadályozása miatt egy év próbaidőre ítélték.