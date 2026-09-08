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kábítószer

Zokogva könyörgött kegyelemért a halálra ítélt tévésztár, újabb részletek derültek ki

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Újabb részletek derültek ki a múlt hónapban halálra ítélt műsorvezető, Sarah Khalifa ügyében. Az egyiptomi tévésztár állítólag sírva könyörgött kegyelemért, és azt mondta, hogy még egyetlen cigarettát sem szívott el életében.
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Halálra ítélték Sarah Khalifa egyiptomi tévésztárt és további 11 embert szintetikus kábítószerek előállításával, terjesztésével és kereskedelmével, valamint engedély nélküli fegyver- és lőszertartással kapcsolatos vádak miatt. A 39 éves műsorvezető sírva tiltakozott a bíróságon, és azt állította, hogy életében még egyetlen cigarettát sem szívott el.

Halálra ítéltek egy egyiptomi tévésztárt egy hatalmas drogügyben. Sarah Khalifa sírva tagadta a vádakat, az ítélet egyelőre nem jogerős.
Halálra ítéltek egy egyiptomi tévésztárt egy hatalmas drogügyben. Sarah Khalifa sírva tagadta a vádakat, az ítélet egyelőre nem jogerős (illusztráció)
Fotó: Illusztráció/123RF

Drog miatt ítélték halálra az egyiptomi tévésztárt

Khalifa Egyiptomban a Mission Impossible című, bűnözéssel és biztonsági ügyekkel foglalkozó műsorból ismert. A helyi sajtó szerint az ítélethirdetéskor azt kiabálta, hogy igazságtalanul ítélték el, és kegyelemért, valamint emberségért könyörgött. A közösségi médiában terjedő, állítólag a tárgyaláson készült felvételeken a tévésztár arról is beszélt, hogy daganattal küzd. 

Életemben egyetlen cigarettát sem szívtam el

– kiabálta a tévésztár a beszámolók szerint, miközben azt állította, hogy igazságtalanul ítélték el.

Az ügyészség szerint a vádlottak két lakást használtak a kábítószerek tárolására és előállítására. 

A nyomozók több mint 750 kilogramm szintetikus kábítószert és azok gyártásához szükséges alapanyagokat foglaltak le. A bíróság Khalifa mellett további 11 embert ítélt halálra.

 Kilenc vádlott életfogytiglani börtönbüntetést kapott, hetet pedig felmentettek.

A bíróság az ítélet előtt kikérte Egyiptom főmuftijának vallási véleményét, ami a halálbüntetéssel járó ügyekben az egyiptomi eljárás része. Sarah Khalifa halálos ítélete egyelőre nem jogerős, így fellebbezhet ellene – számolt be az esetről a Daily Mail.

Kábítószer miatt halálra ítélték a tévés műsorvezetőt

A leginkább a bűnügyi témákkal foglalkozó Mission Impossible című tévéműsoráról ismert Khalifa tagadta a vádakat, az ügyvédje pedig kijelentette, hogy fellebbezni fog az első fokú, halálos ítélet ellen, amelyet már a múlt hónapban kihirdették ki, de csak most erősítették meg, miután a bíróság vallási véleményt kért Egyiptom főmuftijától: ez törvényi előírás az országban a halálos ítéletekkel kapcsolatos ügyekben.

Az Amnesty International 2025-ös jelentése szerint egyébként az év során 492 halálos ítéletet hoztak Egyiptomban – ahol többek közt szándékos emberölésért, terrorizmusért, nemi erőszakért és kábítószer-kereskedelemért is kiszabható ez az ítélet, amelyek közül 23-at hajtottak végre. 

 

 

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