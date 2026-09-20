Szex közben kapták rajta a szerzetest, a rendőrök ezután döbbenetes dolgot találtak nála

Thaiföld egyik legismertebb buddhista templomának 66 éves apátja komoly bajba került, miután a rendőrség egy szexuális kapcsolat miatt indított vizsgálat során a templomi pénzek kezelését is elkezdte vizsgálni. Phra Wachirayan Wi, a 14. században alapított, Ayutthayában található Wat Phutthaisawan vezetője a kihallgatásán beismerte, hogy két éve tartott a kapcsolata a 47 éves nővel, akivel a templomi rezidenciáján létesített szexuális kapcsolatot.
A szerzetest és a nőt csütörtökön tartóztatták le, a hatóságok szerint sikkasztás és pénzmosás is felmerült az ügyben. A nyomozók eredetileg 92 millió thai baht, vagyis mintegy 2,1 millió font értékű vagyont azonosítottak, később azonban kiderült, hogy az összeg elérheti a 215 millió bahtot, ami csaknem 5 millió fontnak, mintegy 2,2 milliárd forintnak felel meg.
Thaiföld: A kamera buktatta le a szerzetest
A thaiföldi sajtóban a múlt héten széles körben terjedtek azok a biztonsági kamerás felvételek, amelyeken Phra Wachirayan Wi, a 14. században alapított, Ayutthaya városában található Wat Phutthaisawan apátja látható egy nővel. A felvételek szerint a szerzetes a templomi rezidenciájában szexuális kapcsolatot létesített a nővel.
A 66 éves férfit csütörtökön vették őrizetbe. Vele együtt elfogták a 47 éves nőt is, akit a rendőrség azzal gyanúsít, hogy segített a templomnak szánt pénzek átalakításában és elrejtésében. A szerzetes a kihallgatásán elismerte, hogy a kapcsolatuk már két éve tartott.
Az ügy azonban hamar túlmutatott a szerzetes magánéletén. A nyomozók ugyanis jelentős összegeket és értéktárgyakat találtak a házkutatások során.
A rendőrség többek között aranyat, nyakláncokat, gyűrűket, drágaköveket, órákat, készpénzt és ingatlanokra vonatkozó okiratokat foglalt le. A nő otthonában tartott razzia során önmagában mintegy 90 baht súlyú aranyat is találtak.
A hatóságok július közepén kezdtek nyomozni a szerzetes ellen, miután egy névtelen bejelentés érkezett a feltételezett visszaélésekről és a templomi pénzek kezeléséről.
A rendőrség szerint két külön pénzmozgást is azonosítottak. Az egyik mintegy 89 millió bahtnyi adomány volt, amelyet a templom felújítására szántak, további 2,8 millió baht pedig buddhista amulettek és más vallási tárgyak értékesítéséből származott.
A nyomozás szerint azonban egyik összeg sem került be a templom bankszámlájára.
A két pénzforrásból származó összegből egyetlen baht sem került a templom számlájára – közölte Pattanasak Bupphasuwan rendőrségi parancsnok egy pénteki sajtótájékoztatón.
A hatóságok további érintettek után is nyomoznak. Nattasak Chaowanasai, a thaiföldi Központi Nyomozó Iroda vezetője szerint a cél az is, hogy helyreállítsák a buddhista intézményekbe vetett közbizalmat.
A Wat Phutthaisawan jelentős királyi kolostor, amelynek nagy követőtábora van. A hozzá kötődők között kormányzati tisztviselők, üzletemberek, rendőrök és katonák is vannak. A volt apát, akit Luang Pho Atichot néven is ismertek, amulettek készítéséről volt ismert, és a beszámolók szerint Anutin Charnvirakul miniszterelnök is viselt az általa készített amulettek közül.
A szerzetest letartóztatása után megfosztották szerzetesi rangjától. Az ügyben a rendőrség további vizsgálatot folytat.