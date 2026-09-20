Szex közben kapták rajta a szerzetest, a rendőrök ezután döbbenetes dolgot találtak nála

Thaiföld egyik legismertebb buddhista templomának 66 éves apátja komoly bajba került, miután a rendőrség egy szexuális kapcsolat miatt indított vizsgálat során a templomi pénzek kezelését is elkezdte vizsgálni. Phra Wachirayan Wi, a 14. században alapított, Ayutthayában található Wat Phutthaisawan vezetője a kihallgatásán beismerte, hogy két éve tartott a kapcsolata a 47 éves nővel, akivel a templomi rezidenciáján létesített szexuális kapcsolatot.

Thaiföld: szex közben bukott le a szerzetes, majd milliárdos vagyont találtak nála Forrás: Pexels

A szerzetest és a nőt csütörtökön tartóztatták le, a hatóságok szerint sikkasztás és pénzmosás is felmerült az ügyben. A nyomozók eredetileg 92 millió thai baht, vagyis mintegy 2,1 millió font értékű vagyont azonosítottak, később azonban kiderült, hogy az összeg elérheti a 215 millió bahtot, ami csaknem 5 millió fontnak, mintegy 2,2 milliárd forintnak felel meg.

Thaiföld: A kamera buktatta le a szerzetest

A thaiföldi sajtóban a múlt héten széles körben terjedtek azok a biztonsági kamerás felvételek, amelyeken Phra Wachirayan Wi, a 14. században alapított, Ayutthaya városában található Wat Phutthaisawan apátja látható egy nővel. A felvételek szerint a szerzetes a templomi rezidenciájában szexuális kapcsolatot létesített a nővel.

A 66 éves férfit csütörtökön vették őrizetbe. Vele együtt elfogták a 47 éves nőt is, akit a rendőrség azzal gyanúsít, hogy segített a templomnak szánt pénzek átalakításában és elrejtésében. A szerzetes a kihallgatásán elismerte, hogy a kapcsolatuk már két éve tartott.

Az ügy azonban hamar túlmutatott a szerzetes magánéletén. A nyomozók ugyanis jelentős összegeket és értéktárgyakat találtak a házkutatások során.

A rendőrség többek között aranyat, nyakláncokat, gyűrűket, drágaköveket, órákat, készpénzt és ingatlanokra vonatkozó okiratokat foglalt le. A nő otthonában tartott razzia során önmagában mintegy 90 baht súlyú aranyat is találtak.

A hatóságok július közepén kezdtek nyomozni a szerzetes ellen, miután egy névtelen bejelentés érkezett a feltételezett visszaélésekről és a templomi pénzek kezeléséről.

A rendőrség szerint két külön pénzmozgást is azonosítottak. Az egyik mintegy 89 millió bahtnyi adomány volt, amelyet a templom felújítására szántak, további 2,8 millió baht pedig buddhista amulettek és más vallási tárgyak értékesítéséből származott.