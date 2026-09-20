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TikTok kihívás

Két tinédzser halt meg egy veszélyes TikTok-kihívás miatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Két fiatal életét vesztette, egy 15 éves fiú pedig megsérült egy súlyos közúti balesetben Romániában. A tragédia egy TikTok-kihívás közben történt: a fiatalok menet közben rövid időre lekapcsolták az autó fényszóróit, majd a sofőr egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett.
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TikTok kihívásautóbalesetRománia

Tragikus következményekkel járt egy TikTok-kihívás a romániai Prahova megyében: egy 18 és egy 19 éves fiatal életét vesztette, míg 15 éves társuk túlélte a balesetet. A fiatalok éjszaka autóztak, amikor a jármű fényszóróit rövid időre lekapcsolták, majd nem sokkal később az autó egy fának csapódott – írta az Observator News.

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TikTok-kihívás miatt vesztette életét két tinédzser
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A baleset egy kanyar közelében történt. A túlélő 15 éves fiú beszámolója szerint a jobb első ülésen utazó barátja azt javasolta a sofőrnek, hogy tréfából kapcsolja le a fényszórókat. A világítást körülbelül két másodpercre kapcsolták le, majd a vezető visszakapcsolta, és gyorsított. A jármű azonban már közel járt a kanyarhoz. A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, amely lesodródott az úttestről, majd nagy erővel egy fának ütközött.

Kettő fiú meghalt a balesetben

A jobb első ülésen utazó 19 éves fiatal a helyszínen életét vesztette. A 18 éves sofőrt súlyos sérülésekkel kórházba szállították, azonban néhány órával később ő is meghalt.

A hátsó ülésen utazó 15 éves fiú túlélte az ütközést, és könnyebb sérüléseket szenvedett. Később ő számolt be arról, mi történt közvetlenül a balesetet megelőző pillanatokban.

Szemtanúk szerint az autó nagy sebességgel haladt az úton a tragédia előtt.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított büntetőeljárást. Szakértők bevonásával vizsgálják a baleset pontos körülményeit, így azt is, milyen tényezők vezettek ahhoz, hogy a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett.

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