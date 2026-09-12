A Tinderen keresett bérgyilkost az exe és annak lánya megölésére

Jaclyn Diioriót azzal vádolják, hogy mintegy 3,8 millió forintnak megfelelő összeget ajánlott Matthew O’Hanlon philadelphiai rendőr és lánya megöléséért. Az ügyészség szerint a nő a Tinderen találkozott a bérgyilkosnak hitt férfival. Március 31. és április 3. között többször beszéltek telefonon és üzeneteket váltottak. Diiorio állítólag közölte vele, hogy holtan akarja látni volt barátját, és azt is elárulta, hogy a férfi rendőr. Március 31-én személyesen is találkoztak egy runnemede-i üzletnél, majd április 4-én ismét összefutottak. A vád szerint Diiorio ekkor mintegy 157 ezer forintot adott át előlegként a gyilkosságokért.

Tinderen keresett bérgyilkost. Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Szerelmet keresett a Tinderen? Bérgyilkosság megrendelésével vádolják

A terv azonban eleve kudarcra volt ítélve, mert az állítólagos bérgyilkos bizalmas informátor volt, és értesítette a nyomozókat. A hatóságok figyelmeztették a philadelphiai rendőrséget és a kiszemelt áldozatokat, Diioriót pedig áprilisban elfogták.

Az ügyészek szerint nem ez volt a nő első próbálkozása. Állítólag azt mondta az informátornak, hogy korábban mások hamis fényképekkel verték át, amelyek azt mutatták, hogy végrehajtották a megrendelt gyilkosságot. Diiorio és O’Hanlon kapcsolata körülbelül egy hónappal a terv előtt ért véget.

A nőt két rendbeli, bérgyilkosság megrendelésére irányuló kísérlettel vádolták meg szövetségi szinten. Őrizetben marad, ügyvédje szerint ártatlannak vallja magát. Ha elítélik, akár húsz év börtönt is kaphat.

Védője korábban azt állította, hogy az ügyészség csapdahelyzetben megszerzett bizonyítékokra támaszkodik. Szerinte az informátor pénzért adott kéretlen tippeket a hatóságoknak, a Diiorióval folytatott kommunikációját pedig napokig nem ellenőrizték a nyomozók.