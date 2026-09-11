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óriások csatája

Óriások csatája: több mint 800 kilós tökkel nyert bajnokságot egy iskolás fiú - galéria

1 órája
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Idén is megrendezték az "Óriások Csatája" elnevezésű országos termésbajnokságot a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban. A versenyre több mint 1000 résztvevő érkezett, és ezúttal egy iskolás fiú nyert óriás tökével.
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óriások csatájatökoroszországmezőgazdaság

Moszkvában, az Összoroszországi Kiállítási Központ, azaz a VDNKh területén található Városi Farmon rendezték meg 2026-ban az „Óriások Csatája” elnevezésű országos termésbajnokság döntőjét. A különleges versenyen nem sportolók mérik össze tudásukat: kertészek, hobbitermesztők és mezőgazdasági szakemberek versenyeznek azért, hogy kiderüljön, ki tudja a legnagyobb és legnehezebb zöldséget vagy gyümölcsöt termeszteni. Idén több mint 1000 résztvevő nevezett Oroszország 75 régiójából és hat országból - és végül egy óriási tök vitte el a showt.

Óriás tök vitte el a showt az idei Óriások Csatáján.
Óriás tök vitte el a showt az idei Óriások Csatáján. Fotó: Kseniya Asafova / TASS via ZUMA Press

A verseny célja azonban jóval több, mint a rekordok megdöntése. A szervezők szeretnék népszerűsíteni a kertészkedést és a mezőgazdaságot, felhívni a figyelmet a növénytermesztésben rejlő lehetőségekre, valamint ösztönözni a fiatalokat arra, hogy közelebb kerüljenek a természethez és az agráriumhoz. A rendezvény egyben találkozási lehetőséget biztosít a termelők számára, akik megoszthatják egymással tapasztalataikat és termesztési módszereiket.

Milyen terméseket lehet megmérettetni az "Óriások Csatáján"?

2026-ban hét fő kategóriában lehetett nevezni: tökkel, görögdinnyével, cukkinivel, hagymával, sárgarépával, napraforgóval és paradicsommal - írja a vdnh.ru. A versenyzőknek hónapokon keresztül kellett gondozniuk növényeiket, majd a döntőben a terméseket hivatalosan lemérték. A győztesek nemcsak a legnagyobb példányokat termesztették, hanem komoly termesztési tudásról és kitartásról is tanúbizonyságot tettek.

A bajnokság összdíjazása több mint egymillió rubel volt. A kategóriák legjobbjai pénzjutalmat, díjakat és emléktárgyakat kaptak. A győzelem ugyanakkor önmagában is jelentős elismerést jelent, hiszen a versenyzők az ország különböző régióinak legjobb termesztőivel mérhették össze tudásukat.

Több mint 800 kilós tököt termesztett a bajnokságra egy iskolás fiú

Az idei verseny egyik legnagyobb szenzációja egy mindössze 12 éves, irkutszki iskolás, Jeremej Pavlenko volt - írja az ogirk.ru. A Szavvatyejevka településről érkező fiú egy elképesztő, 817 kilogrammos tököt termesztett, amellyel megnyerte a tök kategóriáját. A hatalmas termést kilenc napon át szállították Moszkvába a versenyre.

A bajnoksághoz idén is nagyszabású fesztivál kapcsolódik. A látogatók több mint 200 különleges óriástermést tekinthetnek meg, emellett kulináris bemutatók, előadások, mesterkurzusok és tökfaragó programok várják őket.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted a versenyzők óriás terméseit:

Harvest Festival In Moscow
Harvest Festival In Moscow
Harvest Festival In Moscow
Harvest Festival In Moscow
Harvest Festival In Moscow
Harvest Festival In Moscow
Harvest Festival In Moscow
Harvest Festival In Moscow
Galéria: Gigantikus tökeikkel sokkoltak az orosz kertészek
Fotó: NorthFoto
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Az „Óriások Csatája” elnevezésű országos aratóbajnokságot a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban, a VDNKh-ban rendezték meg.

 

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