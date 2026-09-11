Óriások csatája: több mint 800 kilós tökkel nyert bajnokságot egy iskolás fiú - galéria

Moszkvában, az Összoroszországi Kiállítási Központ, azaz a VDNKh területén található Városi Farmon rendezték meg 2026-ban az „Óriások Csatája” elnevezésű országos termésbajnokság döntőjét. A különleges versenyen nem sportolók mérik össze tudásukat: kertészek, hobbitermesztők és mezőgazdasági szakemberek versenyeznek azért, hogy kiderüljön, ki tudja a legnagyobb és legnehezebb zöldséget vagy gyümölcsöt termeszteni. Idén több mint 1000 résztvevő nevezett Oroszország 75 régiójából és hat országból - és végül egy óriási tök vitte el a showt.

Óriás tök vitte el a showt az idei Óriások Csatáján. Fotó: Kseniya Asafova / TASS via ZUMA Press

A verseny célja azonban jóval több, mint a rekordok megdöntése. A szervezők szeretnék népszerűsíteni a kertészkedést és a mezőgazdaságot, felhívni a figyelmet a növénytermesztésben rejlő lehetőségekre, valamint ösztönözni a fiatalokat arra, hogy közelebb kerüljenek a természethez és az agráriumhoz. A rendezvény egyben találkozási lehetőséget biztosít a termelők számára, akik megoszthatják egymással tapasztalataikat és termesztési módszereiket.

Milyen terméseket lehet megmérettetni az "Óriások Csatáján"?

2026-ban hét fő kategóriában lehetett nevezni: tökkel, görögdinnyével, cukkinivel, hagymával, sárgarépával, napraforgóval és paradicsommal - írja a vdnh.ru. A versenyzőknek hónapokon keresztül kellett gondozniuk növényeiket, majd a döntőben a terméseket hivatalosan lemérték. A győztesek nemcsak a legnagyobb példányokat termesztették, hanem komoly termesztési tudásról és kitartásról is tanúbizonyságot tettek.

A bajnokság összdíjazása több mint egymillió rubel volt. A kategóriák legjobbjai pénzjutalmat, díjakat és emléktárgyakat kaptak. A győzelem ugyanakkor önmagában is jelentős elismerést jelent, hiszen a versenyzők az ország különböző régióinak legjobb termesztőivel mérhették össze tudásukat.

Több mint 800 kilós tököt termesztett a bajnokságra egy iskolás fiú

Az idei verseny egyik legnagyobb szenzációja egy mindössze 12 éves, irkutszki iskolás, Jeremej Pavlenko volt - írja az ogirk.ru. A Szavvatyejevka településről érkező fiú egy elképesztő, 817 kilogrammos tököt termesztett, amellyel megnyerte a tök kategóriáját. A hatalmas termést kilenc napon át szállították Moszkvába a versenyre.