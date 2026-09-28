Terhes nőt és további tíz embert gyilkoltak meg egy kegyetlen lövöldözés során

Három fegyveres rontott be egy házibuliba Dél-Afrikában, majd tüzet nyitott a vendégekre. A tömeges lövöldözésben tizenegy ember meghalt – köztük egy vélhetően terhes nő – három másik pedig megsebesült. A támadás kedd éjszaka történt KwaMakhutha településen, mintegy 30 kilométerre Durbantól. A rendőrség szerint az emberek egy házban ünnepeltek, amikor három férfi belépett, és lövöldözni kezdett.
Tömeges lövöldözés Dél-Afrikában
Tíz áldozat a helyszínen életét vesztette, egy tizenegyedik ember pedig később a kórházban halt meg. A halottak között volt egy nő is, akiről a hatóságok úgy tudják, hogy gyermeket várt.
A támadók elmenekültek, a rendőrség egyelőre senkit sem fogott el. A tömeges lövöldözés indítéka sem ismert, ugyanakkor a nyomozók nem zárják ki, hogy rivális csoportok közötti konfliktus állhatott a mészárlás mögött. A hatóságok szerint a házban tartózkodók közül néhány ember neve korábbi bűnügyi nyomozásokban is felmerült.
Egyre súlyosabb az erőszak Dél-Afrikában
Az országban az elmúlt időszakban több hasonló fegyveres támadás történt. Júniusban Johannesburg egyik szegénynegyedében 12 embert öltek meg, decemberben pedig két tömeges lövöldözés összesen 21 halálos áldozatot követelt. A hivatalos adatok szerint április és június között 5427 emberölést regisztráltak Dél-Afrikában, ami naponta csaknem 60 halálos bűncselekményt jelent – írja a New York Post.
Egyre brutálisabb a terror, robbanások rázták meg az országot
Több robbanás rázta meg a nigériai Maidugurit, a halottak száma legalább huszonhárom. A rendőrség szerint az öngyilkos merényletek több mint száz sérültet is követeltek. A térségben évek óta súlyos dzsihadista erőszak tombol.
Lövöldözés tört ki egy temetésen, többen életüket vesztették
Temetés közben csaptak le fegyveresek Nigéria középső részén: a támadásban legalább nyolcan meghaltak, többen pedig megsebesültek. A vérengzés után ismét felerősödtek a biztonsági helyzet miatt aggódó hangok, miközben a térségben továbbra is gyakoriak a halálos összecsapások és fegyveres rajtaütések.