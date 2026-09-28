Terhes nőt és további tíz embert gyilkoltak meg egy kegyetlen lövöldözés során

Három fegyveres rontott be egy házibuliba Dél-Afrikában, majd tüzet nyitott a vendégekre. A tömeges lövöldözésben tizenegy ember meghalt – köztük egy vélhetően terhes nő – három másik pedig megsebesült. A támadás kedd éjszaka történt KwaMakhutha településen, mintegy 30 kilométerre Durbantól. A rendőrség szerint az emberek egy házban ünnepeltek, amikor három férfi belépett, és lövöldözni kezdett.

Tömeges lövöldözés történt egy dél-afrikai házibuliban. Három fegyveres 11 embert ölt meg, az áldozatok között egy várandósnak hitt nő is volt (Illusztráció, a képen egy dél-afrikai falu látható)

Fotó: Pexels

Tömeges lövöldözés Dél-Afrikában

Tíz áldozat a helyszínen életét vesztette, egy tizenegyedik ember pedig később a kórházban halt meg. A halottak között volt egy nő is, akiről a hatóságok úgy tudják, hogy gyermeket várt.

A támadók elmenekültek, a rendőrség egyelőre senkit sem fogott el. A tömeges lövöldözés indítéka sem ismert, ugyanakkor a nyomozók nem zárják ki, hogy rivális csoportok közötti konfliktus állhatott a mészárlás mögött. A hatóságok szerint a házban tartózkodók közül néhány ember neve korábbi bűnügyi nyomozásokban is felmerült.

🇿🇦 Gunmen stormed a house party in South Africa last night and opened fire, killing 11 people, including a pregnant woman.



At least 3 attackers burst into the home near Durban, where 14 people had gathered. 10 died on the spot, 1 more died in hospital, and 3 others were wounded.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 23, 2026

Egyre súlyosabb az erőszak Dél-Afrikában

Az országban az elmúlt időszakban több hasonló fegyveres támadás történt. Júniusban Johannesburg egyik szegénynegyedében 12 embert öltek meg, decemberben pedig két tömeges lövöldözés összesen 21 halálos áldozatot követelt. A hivatalos adatok szerint április és június között 5427 emberölést regisztráltak Dél-Afrikában, ami naponta csaknem 60 halálos bűncselekményt jelent – írja a New York Post.

Egyre brutálisabb a terror, robbanások rázták meg az országot

Több robbanás rázta meg a nigériai Maidugurit, a halottak száma legalább huszonhárom. A rendőrség szerint az öngyilkos merényletek több mint száz sérültet is követeltek. A térségben évek óta súlyos dzsihadista erőszak tombol.

Eleven killed in mass shooting at house in South Africa https://t.co/Fkg5ooHEdp — BBC News (World) (@BBCWorld) September 23, 2026

Lövöldözés tört ki egy temetésen, többen életüket vesztették

Temetés közben csaptak le fegyveresek Nigéria középső részén: a támadásban legalább nyolcan meghaltak, többen pedig megsebesültek. A vérengzés után ismét felerősödtek a biztonsági helyzet miatt aggódó hangok, miközben a térségben továbbra is gyakoriak a halálos összecsapások és fegyveres rajtaütések.