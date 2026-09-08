Törökországi erdőtűz: rengetege embert kellett evakuálni

Embereket kellett evakuálni, miután erdőtűz tört ki Törökország egyik népszerű turistacélpontján, a lángok pedig a lakóházak felé terjedtek. A tűz helyi idő szerint szeptember 7-én este 6 óra körül tört ki Antalya Aksu kerületében, majd az erős szél miatt gyorsan terjedni kezdett a lakott területek felé. A török Cumhuriyet beszámolója szerint egy ház teljesen megsemmisült, miközben a füst a Karaöz negyedből is terjedt. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem tudják.

Evakuálásra volt szükség Törökországban az erdőtűz miatt. Fotó: unsplash.com

Jelenleg is mintegy 45 tűzoltóautó és 275 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Munkájukat kilenc helikopter és három repülőgép is segíti. A legtöbb helyi lakost evakuálták, a Karaözből Antalya központja felé vezető utat pedig a lángok miatt lezárták a forgalom elől. A helyiek maguk is megpróbálják feltartóztatni a lángok terjedését: barikádokat építenek, hogy megvédjék otthonaikat. Halálos áldozatok szerencsére nincsenek.

A helyi lakos, Muhammet Özdemir így nyilatkozott:

Azt mondták, hogy tűz van a házam közelében. Jobbról és balról is minden ég. Egészen a házamig elért. Semmi sem maradt, még egy fa sem.

Evakuálásra volt szükség Törökországban az erdőtűz miatt

A lángok a szél miatt több irányba is továbbterjedtek, és már elérték Döşemealtı, Kızıllı és Ilıca kerületének határát is, ami miatt további evakuálásokra került sor: többek között egy állatmenhelyet is ki kellett üríteni.

A rendőrség elővigyázatosságból arra szólította fel az embereket, hogy hagyják el otthonaikat. A környező kerületekben vízágyúkat is bevetnek a terjedő erdőtűz megfékezésére, miközben az embereket nem engedik be a veszélyeztetett területre

- írja a Mirror.