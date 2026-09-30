54 ember és 20 vállalat ellen emelhetnek vádat a tragikus toronyháztűz miatt

Hetvenkét ember halt meg abban a londoni toronyháztűzben, amelynek ügyében kilenc éve tart a nyomozás. Most 54 ember és 20 vállalat ellen emelhetnek vádat, miután a rendőrség átadta az ügyészségnek a hatalmas mennyiségű bizonyítékot. A 2017 júniusában történt Grenfell Tower-tragédia miatt többek között súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés, munkavédelmi szabályok megsértése, csalás és hivatali visszaélés miatt is indulhat büntetőeljárás. A cégek felelősségét külön is vizsgálják – írja a Daily Mail.

Kilenc évvel a 72 halálos áldozatot követelő londoni toronyháztűz után 54 ember és 20 vállalat ellen jöhet vádemelés. Az ügyészség már vizsgálja a bizonyítékokat. Fotó: ALBERTO PEZZALI / NurPhoto

A londoni rendőrség összesen húsz bizonyítékcsomagot adott át az ügyészségnek. Ezek több mint 12 600 oldalnyi iratot, valamint 45 ezer dokumentumot, képet és egyéb bizonyítékot tartalmaznak. A nyomozás mérete azonban ennél is jóval nagyobb. A rendőrség 15 ezer ember és 700 szervezet szerepét vizsgálta meg, 165 millió elektronikus fájlt kutatott át, és 14 700 vallomást vett fel. Az ügyön 220 nyomozó dolgozott.

Toronyháztűz: kilenc év után jöhetnek a vádemelések a Grenfell Tower-i tűzvész miatt

A toronyházban keletkezett tűz 72 ember életét követelte. A későbbi vizsgálat arra jutott, hogy a katasztrófa elkerülhető lett volna, és évtizedeken át tartó mulasztások előzték meg. A 2024-ben lezárt vizsgálat súlyos hibákat tárt fel a gyúlékony építőanyagok használatával kapcsolatban, és a burkolatok, illetve szigetelések gyártóinak és forgalmazóinak működését is élesen bírálta.

A tragédiában elhunytak hozzátartozói és a túlélők szerint már túl hosszú ideje várnak arra, hogy valakit büntetőjogilag is felelősségre vonjanak.

A rendőrség több mint 27 ezer tárgyi bizonyítékot őriz, köztük a torony burkolatának, szigetelésének, ajtóinak és ablakainak darabjait. Egyes részekből méretarányos másolatokat is készítenek az esetleges bírósági eljárásokra.

A vádemelésekről várhatóan a tragédia 2027. június 14-i tizedik évfordulója előtt döntenek.