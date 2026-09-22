Játék közben érte a tragédia: faág szúra szíven a kislányt

A tragédia 2025. augusztus 16-án történt a Cornwallban található Wacker Quay közelében. Lilly két másik gyerekkel csúszkált fejjel előre egy sáros partoldalon, amikor hirtelen felállt, levegő után kapott, majd arccal az iszapba zuhant.

Tragédia: játék közben halt meg a kislány. Fotó: Unsplash

Tragédia: hét centiméter mély sebet ejtett az ág a kislány mellkasán

A mentők helikopterrel emelték ki a folyóparti területről. Negyven perc alatt jutottak vele szárazföldre, majd a plymouthi Derriford Kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították.

A halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy a kislány mellkasán hét centiméter mély sérülés keletkezett. A sárban rejtőző hegyes ág vagy gyökér átvágta a tüdőverőerét. A patológus szerint fél centiméteres eltérés esetén az ág akár el is kerülhette volna a létfontosságú szerveket.

A halottkém kizárta az idegenkezűséget, és rendkívül szerencsétlen balesetnek minősítette Lilly halálát. A gyerekek korábban többször játszottak ugyanott, és a partszakaszon negyven éve nem történt hasonló eset.