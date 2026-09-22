Tragédia történt, miután félrenyelt a bölcsiben a kétéves: sor került a vádemelésre

Egészségügyi és munkavédelmi szabályok megsértése miatt indult eljárás egy bölcsőde ellen, miután egy kétéves kislány a gyanú szerint megfulladt egy falat virslitől. Sadie Salt 2020. november 12-én a Hertfordshire megyei Mini Learners bölcsődében ebédelt 25 másik kisgyermekkel, amikor a feltételezések szerint félrenyelt egy virslit. A kislányt kórházba szállították, ahol két nappal később azonban életét vesztette. A tragédia miatt azonnal nyomozás indult büntetőeljárás kezetében Sadie szülei, Zoe és Adam azonban azóta sem tudják feldolgozni lányuk elvesztését.

Tragédia: félrenyelt a bölcsiben, elhunyt a kétéves. Fotó: Unsplash

Sadie halála óta csaknem hat év telt el, ez idő alatt pedig minden egyes nap továbbra is gyásszal és fájdalommal küzdünk. Semmi sem enyhítheti lányunk tragikus elvesztését, halálának hatása pedig életünk minden területén a mai napig velünk maradt

- közölték azok után, hogy a minap, megannyi alapos kivizsgálás után végre vádelemés történt:

A megfelelő időben szeretnénk, ha a Sadie halálával kapcsolatos halottkémi vizsgálat választ adna azokra a kérdésekre, amelyekre már olyan régóta várjuk a válaszokat.

Tragédia: félrenyelt a bölcsiben, elhunyt a kétéves

A kislány halála óta szülei azért kampányolnak, hogy a bölcsődék és óvodák ne adjanak ötévesnél fiatalabb gyermekeknek olyan, magasabb fulladásveszélyt jelentő élelmiszereket, mint például a virsli vagy a szőlő, írja a Mirror.