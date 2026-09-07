Rettenetes tragédia történt: kiugrott a hajó ablakán, vízbe fulladt a turista

Tragikus körülmények között vízbe fulladt egy 45 éves brit turista, miután egy turistahajóról a tengerbe ugrott Spanyolország Costa Daurada partszakaszán, állítólag azért, hogy kiússzon egy tengerparti bárhoz. A férfi testvérével és szüleivel utazott azon a kompon, amely a Katalóniában található Cambrils és Salou tengerparti települések között közlekedik, amikor péntek este bekövetkezett a tragédia. Egy helyi lap szerint a férfi a komp egy ablakán ugrott ki, habár az csupán percekre volt a kikötőtől. 42 éves testvére állítólag utána ugrott a vízbe, de ő túlélte a történteket.

Felfoghatatlan tragédia történt. Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

A fulladás körülményei meglepőek, mivel az áldozat önként ugrott a vízbe a turistakompról

- írták, hozzátéve, hogy a hírek szerint a testvérek nem sokkal azelőtt, hogy kiugrottak volna az ablakon, sört szerettek volna inni a fedélzeten, azonban a kapitány ezt megtagadta tőlük.

A tragédia körülményei

A hajó legénysége helyi idő szerint 18 óra 41 perckor értesítette a mentőszolgálatokat, jelezve, hogy két férfi a tengerbe ugrott. A testvérek szülei a kompon maradtak, és a hírek szerint egy tengerparti bárnál tervezték megvárni fiaikat. Állítólag azt mondták, hogy mindketten jó úszók, ezért úgy gondolták, képesek lesznek kiúszni a partra.

A férfi holttestét csak később találták meg. A haláleset körülményeit vizsgálják, a halál pontos okát egyelőre nem erősítették meg. Családjával a kikötőben közölték, fiuk meghalt.

A férfi idén nyáron már a 14. ember, aki életét vesztette a Tarragona környéki tengerparton, írja a Mirror.