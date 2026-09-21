Összetört az anya, akinek a fiát halálra gázolták biciklizés közben

Egy észak-karolinai édesanya gyászolja kilencéves fiát, akit egy autó akkor gázolt halálra, amikor a fiú a barátjával biciklizett a környékükön. A tragédia szeptember 14-én történt, amikor is az iskolás Keegan Brooks egy haverjával kerékpározott otthonuk közelében azok után, hogy édesanyja úgy indította őt útnak, vigyázzon magára.

Tragédia: otthonuk közelében gázolták halálra az iskolást. Fotó: Unsplash

Rendben, vigyázz magadra! Mindjárt indulunk a baseballedzésre. Nemsokára találkozunk

- emlékezett vissza édesanyja hozzátéve, Keegan még visszaintett neki és csak utána indult útnak barátjával. Ekkor látta őt élve utoljára. Nem sokkal később ugyanis Keegan barátja sikítva rohant be a házba azzal, hogy a kilencévest elgázolták egy kereszteződésben.

Csak ott feküdt. Kiabáltam neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Semmit sem tehettem.

Otthonuk közelében történt a tragédia: még nem történt vádemelés

Habár a tettest a durhami rendőrök hamar elfogták, vádat egyelőre nem emeltek, mivel az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Keegen édesanyja fia halála után arra kérte az embereket, tanuljanak veszteségéből:

Szeressétek a gyerekeiteket! Legyetek óvatosak, amikor egy lakóövezetben vezettek, mert lehet, hogy éppen egy gyerek biciklizik az úton. Lassítsatok, ne siessetek. Ez a világ tele van rohanó emberekkel. Az egyszerű hibák is megtörténhetnek, de az ártatlanok fizetik meg az árukat.

Az édesanya „anyuci kisfiaként” emlékezett fiára, aki imádott reggelente hozzábújni - írja a People.