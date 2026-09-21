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kerékpáros gázolás

Összetört az anya, akinek a fiát halálra gázolták biciklizés közben

49 perce
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Tragikus balesetben vesztette életét egy kilencéves kisfiú az Egyesült Államokban, miután biciklizés közben elgázolta egy autó. Keegan Brooks édesanyja összetört a gyásztól, és arra kéri az autósokat, hogy lakóövezetekben lassítsanak, mert egyetlen figyelmetlen pillanat is tragédiához vezethet.
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kerékpáros gázolásgyásztragédia

Egy észak-karolinai édesanya gyászolja kilencéves fiát, akit egy autó akkor gázolt halálra, amikor a fiú a barátjával biciklizett a környékükön. A tragédia szeptember 14-én történt, amikor is az iskolás Keegan Brooks egy haverjával kerékpározott otthonuk közelében azok után, hogy édesanyja úgy indította őt útnak, vigyázzon magára.

Tragédia: otthonuk közelében gázolták halálra az iskolást.
Tragédia: otthonuk közelében gázolták halálra az iskolást. Fotó: Unsplash 

Rendben, vigyázz magadra! Mindjárt indulunk a baseballedzésre. Nemsokára találkozunk

 - emlékezett vissza édesanyja hozzátéve, Keegan még visszaintett neki és csak utána indult útnak barátjával.  Ekkor látta őt élve utoljára. Nem sokkal később ugyanis Keegan barátja sikítva rohant be a házba azzal, hogy a kilencévest elgázolták egy kereszteződésben. 

Csak ott feküdt. Kiabáltam neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Semmit sem tehettem.

Otthonuk közelében történt a tragédia: még nem történt vádemelés

Habár a tettest a durhami rendőrök hamar elfogták, vádat egyelőre nem emeltek, mivel az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Keegen édesanyja fia halála után arra kérte az embereket, tanuljanak veszteségéből:

Szeressétek a gyerekeiteket! Legyetek óvatosak, amikor egy lakóövezetben vezettek, mert lehet, hogy éppen egy gyerek biciklizik az úton. Lassítsatok, ne siessetek. Ez a világ tele van rohanó emberekkel. Az egyszerű hibák is megtörténhetnek, de az ártatlanok fizetik meg az árukat.

Az édesanya „anyuci kisfiaként” emlékezett fiára, aki imádott reggelente hozzábújni - írja a People

 

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