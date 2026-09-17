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elhunyt

Tragédia a repülőn: a fedélzeten halt meg egy férfi

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Meghalt egy 58 éves indiai férfi egy Kuala Lumpurból Sydney-be tartó repülőgép fedélzetén, miután rosszul lett az út során. A személyzet és több utas is megpróbált elsősegélyt nyújtani neki, de már nem tudták megmenteni az életét.
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elhunytrepülőgéprosszullét

Út közben vesztette életét egy 58 éves indiai férfi a Malaysia Airlines Kuala Lumpurból Sydney-be tartó járatán. Habár pontosan nem tudni, mi okozta a tragédiát, az utas vélhetően egy rosszullétet követően következett be a tragédia a repülőgép fedélzetén szeptember 16-án, szerdán.

Tragédia: repülés közben vesztette életét az utas.
Tragédia: repülés közben vesztette életét az utas. Fotó: Unsplash

 

Tragédia a felhők között: ezt tudni eddig

A South Sydney Police Area Command rendőrei szeptember 16-án, körülbelül 17 óra 50 perckor érkeztek a Sydney repülőtér nemzetközi termináljához, miután bejelentést kaptak arról, hogy a Kuala Lumpurból érkező járat egyik utasa rosszul lett.

A repülőgép személyzete és az utasok megpróbáltak elsősegélyt nyújtani a férfinak, azonban később meghalt 

– közölték a hatóságok.

A férfi személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az új-dél-walesi rendőrség szerint a halálesetet nem kezelik gyanús körülményként, és várhatóan további rendőri intézkedésre sem lesz szükség. A légitársaság egyelőre még nem adott ki közleményt az esettel kapcsolatban, írja a People.

 

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