Nem tudni, mi történt: három embert holtan találtak egy házban, de semmi nem utal arra, mi okozhatta a tragédiát

Három embert holtan találtak egy dallasi házban, egy negyedik személyt pedig kórházba szállítottak, a történtek körülményei azonban egyelőre tisztázatlanok. A rendőrök és a tűzoltók augusztus 31-én, hétfőn a kora délutáni órákban érkeztek ki a házhoz egy bejelentést követően. A holttest felfedezése után azonnal nyomozást indítottak. A helyszínre érkező rendőrök nem találtak kábítószer-használatra utaló eszközöket, erőszakos cselekményre vagy sérülésekre utaló nyomokat. Gázszivárgás vagy szén-monoxid-mérgezés jeleit sem észlelték, így egyelőre senki nem sejti, mi állhat a tragédia hátterében.

Tragédia: eddig ismeretlen körülmények között három embert holtan találtak egy dallasi házban. Fotó: G_4 / Pexels

Az előzetes vizsgálat alapján a rendőrök négy eszméletlen embert találtak a helyszínen. Megállapították, hogy közülük hárman meghaltak, a negyedik személyt pedig válságos állapotban kórházba szállították. A nyomozás folyamatban van, az esetet jelenleg tisztázatlan halálesetként kezeljük

- közölték a helyi hatóságok hozzátéve, azok után érkeztek a helyszínre, hogy egy egészségügyi vészhelyzetről kaptak bejelentést, de az egészségügyi adatok védelmére vonatkozó jogszabályok miatt további részleteket nem árulhattak el.

Nem tudni, mi áll a tragédia hátterében: az áldozatokat sem azonosították még

Az egyik áldozatot a Tarrant megyei orvosszakértői hivatal 31 éves Martin Rodela Jr.-ként azonosította, azonban a másik két áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, haláluk körülményei pedig továbbra sem ismertek.

A szomszédok szerint a hatóságok kiérkezése előtt valamilyen összejövetel vagy buli lehetett a környéken. A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi okozhatta a három ember halálát

- írja a People.