"Ne engedj el" - kérlelte kétségbeesve a 12 éves édesanyját a ciprusi komptragédia során mielőtt a tengerbe zuhant volna

Mint arról korábban beszámoltunk, közel 300 fővel a fedélzetén felborult egy személyszállító komp Észak-Ciprus partjainál. A tragédia során az eső jelentések szerint hatan vesztették életüket, mostanra azonan ez a szám nyolcra nőtt, miközben 18 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az eltűntek között van az a 12 éves Miray és hatéves Mehmet is, akinek szülei, Ayten és Hary Bicer összetörve nyilatkozott most.

Már nyolcra nőtt a ciprusi komptragédia áldozatainak száma. Fotó: Unsplash

Ayten és Hayri legidősebb fiukkal együtt épségben a parta értek miközben fiatalabb gyermekeik eltűntek a tengerben. Ayten egy megrázó interjúban így emlékezett vissza:

Miray azt mondta: "Ne engedj el!" Én pedig nem engedtem el a lányomat. Esküszöm, nem engedtem el, de egy bőrönd ráesett és kiütötte őt a karjaimból. Kétségbeesve kaptam utána, a lábába, hogy ne zuhanjon a vízbe. Ekkor azonban már mindent motorolaj borított. Csúszott minden, mindenütt dízel volt. Egyszerűen kicsúszott a kezemből.

Hayri, a gyerekek apja hozzátette:

Egyszerűen nem tudtunk közbelépni. Elvesztettük a gyerekeinket. Mindent megtettünk, amit tudtunk, de nem tudtuk megmenteni őket. Két gyermekem elment, az egyik fiam életben van. Ott kellett hagynunk őket.

Még egyelőre nem tudni, hogyan történhetett a tragédia

A hajó nyolcfős személyzetét, köztük a kapitányt, valamint egy másik férfit augusztus 31-én, hétfőn hivatalosan is letartóztatták. Észak-Ciprus miniszterelnöke, Ünal Üstel közölte, hogy a letartóztatások egy olyan nyomozás részét képezik, amelynek célja annak megállapítása, hogyan történhetett meg a tragédia.

Az eset minden részletét kivizsgáljuk. A legkisebb mulasztásra is fény fog derülni. Senkit sem fogunk megkímélni, függetlenül attól, kit találnak hibásnak vagy felelősnek. Államunk kötelessége és felelőssége az áldozatokkal és családjaikkal szemben, hogy teljes körűen feltárjuk ennek a hatalmas tragédiának minden körülményét

- közölte Facebook-bejegyzésében.

A balesetet követően azonnal kiterjedt kutató- és mentőakció indult. A hatóságok remélik, hogy a 18 eltűnt utas közül még lehetnek túlélők, ám az idő múlásával sajnos egyre kisebb az esély arra, hogy bárkit élve megtaláljanak miután a komp ráadásul időközben a tengerfenékre süllyedt, és egyelőre nem tudni, hogy maradhattak-e utasok a hajó belsejében.