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Videó: Erősen havazik a Transzfogarasi úton – már a hókotrók is dolgoznak

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést a romániai magashegyi szakaszokon, a Bilea-tó környékén pedig már munkagépekkel takarítják a havat. A Transzfogarasi úton fokozott óvatosságra intik az autósokat, a következő napokban ugyanis nem várható jelentős változás a körülményekben.
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TranszfogarasErdély

Havazás nehezíti a közlekedést a Transzfogarasi út magashegyi szakaszán, ahol téli útviszonyok alakultak ki. A Bilea-tó környékén munkagépekkel takarítják a havat – közölte a Brassó megyei Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság.

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Havazás nehezíti a közlekedést a Transzfogarasi út magashegyi szakaszán
Fotó: Maszol.ro

Az útfenntartók az éjszaka folyamán több mint öt tonna sót szórtak ki az érintett szakaszon. A hó eltakarításán két munkagéppel dolgoznak.

Fokozott óvatosságra intik az autósokat a  Transzfogarasi úton

A hatóság Facebook-bejegyzése szerint a Bilea-tó környékén a havazás miatt fokozott óvatosságra van szükség. A magashegyi szakaszon télies körülmények között lehet közlekedni, ezért az arra indulóknak az időjáráshoz és az útviszonyokhoz megfelelően felszerelt járművel érdemes útnak indulniuk.

A Maszol beszámolója szerint a következő napokban sem várható jelentős változás a körülményekben. Az útügyi igazgatóság ezért arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt 

tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.

A Bilea-tónál dolgoznak a hó eltakarításán

A Transzfogarasi út a Déli-Kárpátokon keresztül vezet, magashegyi szakaszain az időjárás rövid idő alatt jelentősen megváltozhat. A mostani havazás miatt a Bilea-tó térségében folyamatosan dolgoznak az út járhatóságának biztosításán.

 

 

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