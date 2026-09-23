Videó: Erősen havazik a Transzfogarasi úton – már a hókotrók is dolgoznak

Havazás nehezíti a közlekedést a Transzfogarasi út magashegyi szakaszán, ahol téli útviszonyok alakultak ki. A Bilea-tó környékén munkagépekkel takarítják a havat – közölte a Brassó megyei Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság.

Havazás nehezíti a közlekedést a Transzfogarasi út magashegyi szakaszán

Fotó: Maszol.ro

Az útfenntartók az éjszaka folyamán több mint öt tonna sót szórtak ki az érintett szakaszon. A hó eltakarításán két munkagéppel dolgoznak.

Fokozott óvatosságra intik az autósokat a Transzfogarasi úton

A hatóság Facebook-bejegyzése szerint a Bilea-tó környékén a havazás miatt fokozott óvatosságra van szükség. A magashegyi szakaszon télies körülmények között lehet közlekedni, ezért az arra indulóknak az időjáráshoz és az útviszonyokhoz megfelelően felszerelt járművel érdemes útnak indulniuk.

A Maszol beszámolója szerint a következő napokban sem várható jelentős változás a körülményekben. Az útügyi igazgatóság ezért arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt