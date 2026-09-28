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trolibusz

Egy férfi közel 12 ezer eurót felejtett a trolin – meglepő, mi lett a pénz sorsa

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Több mint 11 ezer eurót és csaknem ezer lejt hagyott hátra egy utas Kolozsváron. A pénzt a trolibusz vezetője találta meg a végállomáson, majd értesítette a diszpécserszolgálatot.
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trolibuszKolozsváreuró

Nem mindennapi eset történt Kolozsváron, ahol egy férfi jelentős összeget felejtett egy trolibuszon. Az 5-ös járat vezetője, Cristian Deiac a végállomáson vette észre az egyik ülésen hagyott szatyrot, amelyben 11 500 euró és csaknem 1000 lej volt.

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A trolibusz egyik ülésén hagyta a jelentős összeget az utas Kolozsváron
Fotó: BKK / Illusztráció

A sofőr a csomag megtalálása után értesítette a kolozsvári közlekedési vállalat diszpécserközpontját. A pénzt ezt követően hiánytalanul átadták a rendőrségnek.

Rövid időn belül megtalálták a trolin feljtett pénz tulajdonosát

A rendőröknek sikerült azonosítaniuk azt a férfit, aki a jelentős összeget a járművön hagyta. Az utas megjelent a kolozsvári 2-es számú rendőrőrsön, ahol a szükséges ellenőrzéseket követően visszakapta a pénzét – számolt be róla a Maszol.ro.

A férfi így hiánytalanul visszakapta a 11 500 eurót és a csaknem 1000 lejt, amelyet korábban a trolibuszon felejtett.

 

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