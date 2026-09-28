Egy férfi közel 12 ezer eurót felejtett a trolin – meglepő, mi lett a pénz sorsa

Nem mindennapi eset történt Kolozsváron, ahol egy férfi jelentős összeget felejtett egy trolibuszon. Az 5-ös járat vezetője, Cristian Deiac a végállomáson vette észre az egyik ülésen hagyott szatyrot, amelyben 11 500 euró és csaknem 1000 lej volt.

A trolibusz egyik ülésén hagyta a jelentős összeget az utas Kolozsváron

Fotó: BKK / Illusztráció

A sofőr a csomag megtalálása után értesítette a kolozsvári közlekedési vállalat diszpécserközpontját. A pénzt ezt követően hiánytalanul átadták a rendőrségnek.

Rövid időn belül megtalálták a trolin feljtett pénz tulajdonosát

A rendőröknek sikerült azonosítaniuk azt a férfit, aki a jelentős összeget a járművön hagyta. Az utas megjelent a kolozsvári 2-es számú rendőrőrsön, ahol a szükséges ellenőrzéseket követően visszakapta a pénzét – számolt be róla a Maszol.ro.