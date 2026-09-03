Trump arca már a pénzérméken is megtalálható – száz éve nem volt példa hasonlóra

Donald Trump arcképével ellátott egydolláros érmék kerültek forgalomba az Egyesült Államokban – jelentette be szerdán az amerikai pénzverde (U.S. Mint). Az érmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek, emellett a pénzverde honlapján gyűjtők számára is megvásárolhatók.

Donald Trump arcképe látható az Egyesült Államokban forgalomba hozott új egydolláros érmén

Fotó: HANDOUT / US DEPARTMENT OF TREASURY

Az új egydollárosok az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójáról is megemlékeznek. Az érméken az elnök portréja mellett az „1776 ~ 2026”, a „LIBERTY”, valamint az „IN GOD WE TRUST” felirat szerepel.

A 25 darab érmét tartalmazó tekercseket 61 dollárért, a százdarabos csomagokat pedig 154,50 dollárért kínálja a pénzverde.

Különleges példányok is készültek

Az aranyszínű érmék nem aranyból, hanem mangán-sárgaréz ötvözetből készültek a philadelphiai pénzverdében. A kibocsátott mennyiséget nem közölték.

Az ABC NEWS információi szerint ugyanakkor 250 ezer darab különleges, július 4-i jelöléssel ellátott példány készült. Ezeket az Egyesült Államok függetlenségének napján verték, majd véletlenszerűen helyezték el az értékesítésre szánt tekercsekben és zsákokban.

Hivatalban lévő amerikai elnök legutóbb száz évvel ezelőtt szerepelt az amerikai pénzverde által vert érmén. Az Egyesült Államok fennállásának 150. évfordulójára készített ezüst féldollároson Calvin Coolidge akkori elnök profilja George Washington portréja mögött jelent meg. A pénzverde egymillió darabot készített abból az érméből, a kereslet azonban elmaradt a várakozásoktól, ezért 860 ezer példányt visszaküldtek és beolvasztottak.

Vita alakult ki a Donald Trump arcképével készült érme körül

Az új egydolláros kibocsátása jogi vitát is kiváltott. Az Egyesült Államokban főszabály szerint nem jelennek meg élő elnökök a fizetőeszközökön, a Trump-adminisztráció álláspontja szerint azonban a 2020-ban elfogadott, az érmék újratervezéséről rendelkező törvény lehetőséget biztosít a mostani kibocsátásra az ország fennállásának 250. évfordulója alkalmából.