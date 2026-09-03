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Donald Trump

Trump arca már a pénzérméken is megtalálható – száz éve nem volt példa hasonlóra

12 perce
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Forgalomba kerültek az amerikai elnök arcképével ellátott egydolláros érmék, amelyek törvényes fizetőeszköznek számítanak az Egyesült Államokban. Donald Trump az elmúlt száz év első hivatalban lévő amerikai elnöke, akinek portréja az amerikai pénzverde által kibocsátott, forgalomban használható érmén szerepel.
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Donald TrumpFüggetlenség Napjaérme

Donald Trump arcképével ellátott egydolláros érmék kerültek forgalomba az Egyesült Államokban – jelentette be szerdán az amerikai pénzverde (U.S. Mint). Az érmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek, emellett a pénzverde honlapján gyűjtők számára is megvásárolhatók.

Donald Trump, egydolláros érme, amerikai pénzverde, U.S. Mint, Egyesült Államok, amerikai dollár, pénzérme, Calvin Coolidge, Scott Bessent, 250. évforduló Donald Trump arcképe látható az Egyesült Államokban forgalomba hozott új egydolláros érmén This handout image obtained on September 2, 2026, from the US Department of Treasury shows a rendering of a $1 coin featuring the face of US President Donald Trump. The US Treasury on September 2 issued $1 coins featuring the face of President Donald Trump, the latest move in an unprecedented campaign by the Republican billionaire to put his personal stamp on national institutions. The coins were minted to mark the 250th anniversary of the founding of the United States celebrated this year. (Photo by Handout / US DEPARTMENT OF TREASURY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US DEPARTMENT OF TREASURY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Donald Trump arcképe látható az Egyesült Államokban forgalomba hozott új egydolláros érmén
Fotó: HANDOUT / US DEPARTMENT OF TREASURY

Az új egydollárosok az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójáról is megemlékeznek. Az érméken az elnök portréja mellett az „1776 ~ 2026”, a „LIBERTY”, valamint az „IN GOD WE TRUST” felirat szerepel.

A 25 darab érmét tartalmazó tekercseket 61 dollárért, a százdarabos csomagokat pedig 154,50 dollárért kínálja a pénzverde.

Különleges példányok is készültek

Az aranyszínű érmék nem aranyból, hanem mangán-sárgaréz ötvözetből készültek a philadelphiai pénzverdében. A kibocsátott mennyiséget nem közölték.

Az ABC NEWS információi szerint ugyanakkor 250 ezer darab különleges, július 4-i jelöléssel ellátott példány készült. Ezeket az Egyesült Államok függetlenségének napján verték, majd véletlenszerűen helyezték el az értékesítésre szánt tekercsekben és zsákokban.

Hivatalban lévő amerikai elnök legutóbb száz évvel ezelőtt szerepelt az amerikai pénzverde által vert érmén. Az Egyesült Államok fennállásának 150. évfordulójára készített ezüst féldollároson Calvin Coolidge akkori elnök profilja George Washington portréja mögött jelent meg. A pénzverde egymillió darabot készített abból az érméből, a kereslet azonban elmaradt a várakozásoktól, ezért 860 ezer példányt visszaküldtek és beolvasztottak.

Vita alakult ki a Donald Trump arcképével készült érme körül

Az új egydolláros kibocsátása jogi vitát is kiváltott. Az Egyesült Államokban főszabály szerint nem jelennek meg élő elnökök a fizetőeszközökön, a Trump-adminisztráció álláspontja szerint azonban a 2020-ban elfogadott, az érmék újratervezéséről rendelkező törvény lehetőséget biztosít a mostani kibocsátásra az ország fennállásának 250. évfordulója alkalmából.

 

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