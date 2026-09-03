Trump súlyos szavakkal támadta Harryt és Meghant

Trump a GB Newsnak arról beszélt, hogy szerinte Harry és Meghan „túl sok szörnyű dolgot” tettek ahhoz, hogy ilyen könnyen visszatérhessenek a királyi család közelébe. Úgy véli, Meghan borzalmas hatással volt férjére, és különösen azt kifogásolta, ahogyan Harry a bátyjával, Vilmos herceggel bánt.

Trump Harryről és Meghanről beszélt.

Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Trump üzent Harrynek és Meghannek

„Soha többé nem beszéltem volna vele” – mondta Trump Harryről, hozzátéve, hogy ő inkább azt mondta volna: felejtsük el az egészet.

Az amerikai elnök ugyanakkor méltatta III. Károly királyt, amiért találkozott Harryvel és Meghannel. Trump szerint ez azt bizonyítja, hogy

a brit uralkodó nála sokkal jobb ember.

Trump korábban azt is elmondta, hogy örül Harry és Meghan visszatérésének Nagy-Britanniába. Azt állította, hogy a házaspár szerinte „nagyon tiszteletlenül” viselkedett a királyi családdal, különösen Meghan pedig a néhai II. Erzsébet királynővel és Károllyal.

Harry és Meghan augusztus 26-án tértek vissza az Egyesült Királyságba, ahol hosszabb időt terveznek tölteni gyermekeikkel. A család állítólag a Cotswoldsban keres új otthont.