Szörnyű diagnózist kapott a makkegészségesnek hitt apuka, már csak hónapjai voltak hátra

Az érintett felesége, Julie Kelly azt szeretné, ha többet tennének a tüdőrák korai felismeréséért és kezeléséért, miután férje, Sean mindössze kilenc hónappal a diagnózisa után elhunyt.
Futás közben légszomjat kapott, tüdőrákkal diagnosztizálták a férfit
A kétgyermekes édesapa, Sean Kelly 59 évesen is kiváló fizikai állapotban volt, rendszeresen futott maratonokat, Angliát is képviselte a versenyeken. 2025 elején futás közben légszomjat tapasztalt, ezért orvoshoz fordult. Az első vizsgálatok még nem mutattak eltérést, egy későbbi CT-vizsgálat azonban kiderítette, hogy kissejtes tüdőrákja van. A betegség ekkorra már a negyedik stádiumban járt, a daganat a májára, veséire és valószínűleg a medencéjére is átterjedt.
Teljesen sokkolt bennünket a diagnózis. Egyszerűen nem hittük el. Annyira egészségesnek tűnt
– mondta Julie. Az orvosok kemoterápiát, immunterápiát és később sugárkezelést alkalmaztak, de a rák időközben az agyára is átterjedt.
A kezelések mellett Sean nem adta fel, csatlakozott például egy jótékonysági gyalogló kihíváshoz. 2025 júniusában meghívták a londoni Downing Streetre, ahol a tüdőrákszűrés fontosságáról beszélt.
Most már csak azt szeretném, hogy segíthessek azoknak, akik utánam következnek, és emlékeztessek mindenkit arra, milyen fontos a szűrés. Ez életem egyik legszomorúbb, ugyanakkor legbüszkébb pillanata
– fogalmazott akkor.
Állapota azonban gyorsan romlott, a negyedik kemoterápia után elviselhetetlen fájdalmai voltak, ezért leállították a kezelést. Októberben hospice-ellátásba került, és 2025. november 14-én, szerettei körében meghalt. Julie szerint a gyász folyamatosan változó folyamat.
Nincs rá forgatókönyv. Megtanultam, hogy nem szabad túlgondolni, egyszerűen meg kell élni. A legfontosabb számomra, hogy továbbvigyem Sean örökségét, mert egész életében másokon akart segíteni.
Az özvegy ma azért beszél nyilvánosan a történetükről, hogy felhívja a figyelmet a kissejtes tüdőrákra, valamint a szűrővizsgálatok, a kutatások és az új kezelési lehetőségek fontosságára - írja a Mirror.