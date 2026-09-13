Szörnyű diagnózist kapott a makkegészségesnek hitt apuka, már csak hónapjai voltak hátra

Az érintett felesége, Julie Kelly azt szeretné, ha többet tennének a tüdőrák korai felismeréséért és kezeléséért, miután férje, Sean mindössze kilenc hónappal a diagnózisa után elhunyt.

A légszomj volt a férfinél a tüdőrák első tünete

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Futás közben légszomjat kapott, tüdőrákkal diagnosztizálták a férfit

A kétgyermekes édesapa, Sean Kelly 59 évesen is kiváló fizikai állapotban volt, rendszeresen futott maratonokat, Angliát is képviselte a versenyeken. 2025 elején futás közben légszomjat tapasztalt, ezért orvoshoz fordult. Az első vizsgálatok még nem mutattak eltérést, egy későbbi CT-vizsgálat azonban kiderítette, hogy kissejtes tüdőrákja van. A betegség ekkorra már a negyedik stádiumban járt, a daganat a májára, veséire és valószínűleg a medencéjére is átterjedt.

Teljesen sokkolt bennünket a diagnózis. Egyszerűen nem hittük el. Annyira egészségesnek tűnt

– mondta Julie. Az orvosok kemoterápiát, immunterápiát és később sugárkezelést alkalmaztak, de a rák időközben az agyára is átterjedt.

A kezelések mellett Sean nem adta fel, csatlakozott például egy jótékonysági gyalogló kihíváshoz. 2025 júniusában meghívták a londoni Downing Streetre, ahol a tüdőrákszűrés fontosságáról beszélt.

Most már csak azt szeretném, hogy segíthessek azoknak, akik utánam következnek, és emlékeztessek mindenkit arra, milyen fontos a szűrés. Ez életem egyik legszomorúbb, ugyanakkor legbüszkébb pillanata

– fogalmazott akkor.

A wife whose “fit as a fiddle” husband died nine months after an unexpected lung cancer diagnosis has said she “wants more to be done” around diagnosis and treatment



✍️: @elfinwood44 https://t.co/mODJH6JzYu — PA Real Life (@PA_Real_Life) August 6, 2026

Állapota azonban gyorsan romlott, a negyedik kemoterápia után elviselhetetlen fájdalmai voltak, ezért leállították a kezelést. Októberben hospice-ellátásba került, és 2025. november 14-én, szerettei körében meghalt. Julie szerint a gyász folyamatosan változó folyamat.

Nincs rá forgatókönyv. Megtanultam, hogy nem szabad túlgondolni, egyszerűen meg kell élni. A legfontosabb számomra, hogy továbbvigyem Sean örökségét, mert egész életében másokon akart segíteni.

Az özvegy ma azért beszél nyilvánosan a történetükről, hogy felhívja a figyelmet a kissejtes tüdőrákra, valamint a szűrővizsgálatok, a kutatások és az új kezelési lehetőségek fontosságára - írja a Mirror.