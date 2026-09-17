"Próbálkozzon jobban!" – 30 év után jöttek rá az orvosok, miért nem tud lefogyni a kétgyermekes édesanya

Közel 200 kilogrammot nyomott az a most 52 éves, kétgyermekes édesanya, akit az orvosok gyakorlatilag 30 éven keresztül azzal zavartak haza: próbálkozzon jobban, akkor le tud fogyni. Tették mindezt annak ellenére, hogy a nő edzőterembe járt és diétázott is, mégis csak jöttek fel rá a kilók. Végül bebizonyosodott: nem a hozzáállásával van baj, hanem két gyógyíthatatlan betegségben is szenved.

Abigail Barry sokáig úgy érezte, semmibe veszik az orvosok

Fotó: YouTube

Az angliai Kentben élő Abigail Barry 18 évesen kezdett el hízni, és azóta gyakorlatilag folyamatosan szaladnak fel rá a kilók, bármit is tesz.

Az orvosok évekig mondták nekem, hogy fogyjak le, egyek kevesebbet, tornázzak, és az én hibám, hogy akkora vagyok, amekkora, mert biztos többet eszem, mint kellene

– idézte fel a The Sun oldalának Abigail, hogyan küldték haza az orvosok évtizedeken át anélkül, hogy elhitték volna neki: ő mindent megtesz azért, hogy soványabb legyen. Azonban nem csak neki nem hittek: amikor az édesanyjával ment vizsgálatokra, az ő szavát sem fogadták el, később, amikor a párjával ment, neki sem hittek. Pedig ő diétázott, heti ötször járt edzőterembe, naponta kétszer sétáltatta a kutyáját, vízi aerobikra járt. Egy idő után azonban le kellett ezekről az edzésformákról tennie, mert már annyira feldagadtak a lábai, hogy szinte rájuk sem tudott állni.

"Lélekölő volt azt hallani, hogy nem próbálkozom eléggé, amikor mindent megtettem. Egy idő után rendkívül dühös lettem az orvosokra, akik nem segítettek, csak dietetikusokhoz utaltak be" – magyarázta.

Kiderült az igazság: ezért nem tudott lefogyni a kétgyermekes édesanya

Végül kiderült: két betegség miatt nem tud Abigail lefogyni. A nyiroködéma miatt a szöveteiben kóros mennyiségű folyadék, lipödéma (zsírödéma) miatt pedig zsír halmozódott fel. Alapvetően egyik állapot sem gyógyítható, csak tüneti kezelések alkalmazhatók: kompressziós harisnya viselése, fáslizás, diéta, nyirokmasszázs.

Azzal, hogy Abigail megtudta, mi okozza az elhízását, közelebb került a megoldáshoz, hiszen legalább már mindenki tudta, mi okozza a bajt. Sajnos azonban ekkorra már olyan rossz állapotba került, hogy szinte az otthonát sem tudta elhagyni. Végül fogyasztóinjekciókhoz fordult segítségért. Most ezek adnak számára pillanatnyi lehetőséget, bár nem olcsó egy-egy ilyen kezelés: havi 300 fontot, azaz közel 130 ezer forintot emészt fel.

